Gino Paoli/ Dal tentato suicidio al grande amore con Ornella Vanoni (e non solo)

Gino Paoli, il tentato suicidio e l’amore per Ornella Vanoni

Gino Paoli non ha di certo bisogno di presentazioni e questa sera rivederlo sul palco alla soglia dei suoi 90 anni e a sessant’anni dai suoi successi più belli nati e ispirati dalla sua relazione con Ornella Vanoni. Della sua vita alcuni oggi conoscono davvero poco, magari proprio i suoi successi più celebri, ma quello che ignorano è che la vita del cantautore è stata spesso al limite, sul filo del rasoio per via di una serie di crisi, di incidenti e di intricate situazioni sentimentali che lo hanno portato addirittura al tentato suicidio. Era proprio il luglio del ’63 quando Gino Paoli prese in mano una pistola e sparò dritto al suo cuore che tanto male gli aveva fatto a causa di una serie di questioni sentimentali e di alcune difficoltà che sembrano insormontabili.

Per fortuna quel proiettile non arrivò mai al cuore ma si conficcò in un punto talmente delicato e difficile da raggiungere, che si preferì lasciarlo lì. Da allora Gino Paoli vive con un proiettile nel pericardio. Naturalmente questo non è l’unico momento e l’unico evento degno di nota quando si parla di lui.

Gino Paoli e il suo personale lockdown: “In giro imbelli meglio stare a casa”

I suoi successi li conosciamo bene e non bisogna essere suoi fan sfegatati per riconoscere la sua voce o la sua impronta musicale quando ascoltiamo i suo brani. Ma come sta attraversando questo momento in balia della Pandemia e dei lockdown? Anche su questo Gino Paoli sa essere allo stesso momento struggente e deciso: “Il Covid non mi spaventa perché sto a casa. Mia moglie mi dice di uscire, ma per incontrare in giro degli imbecilli preferisco starmene qui. La nazione è fatta da una maggioranza di stupidi, persone incapaci di pensare con la propria testa che si fanno condizionare dai mezzi di informazione”



