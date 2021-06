Gino Paoli e Ornella Vanoni/ Una relazione controversa: lui era già sposato e lei…

Quella tra Gino Paoli e Ornella Vanoni è stata una delle relazioni più controverse dell’ultimo secolo. Nati a distanza di un solo giorno nello stesso anno, il 1934, i due si conobbero nel 1960 in ambito lavorativo (frequentavano entrambi l’ambiente della casa discografica Ricordi). All’epoca, Paoli era già sposato con Anna Fabbri, che a un certo punto chiese a Ornella di farsi da parte. Prima del suo intervento, infatti, Ornella e Gino avevano intessuto un rapporto decisamente troppo stretto, con lui che le dedicava addirittura delle canzoni d’amore. La prima della serie s’intitola Me in tutto il mondo, mentre la più famosa è senz’altro Senza fine. Sempre per Ornella, il cantautore scrisse Anche se, Che cosa c’è e Gli innamorati sono sempre soli. La loro relazione fu clandestina dall’inizio alla fine. Nel 1960, la cantante convolò a nozze con Lucio Ardenzi, imprenditore teatrale, da cui ebbe un figlio, Cristiano, che qualche anno fa l’ha resa nonna di Matteo e Camilla (quest’ultima compare anche nel video del suo nuovo singolo Isole viaggianti).

Storia di Gino Paoli e Ornella Vanoni

Iniziato col piede sbagliato, il matrimonio di Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi non fu del tutto felice. Sposare Ardenzi fu “un errore”, stando a quanto lei stessa ha dichiarato nella sua autobiografia: “Volevo ancora bene a Gino, lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”. Certamente, però, anche assecondare il sentimento che provava nei confronti di Gino fu un grave sbaglio. Il loro rapporto fu prolifico solo dal punto di vista musicale, visto che, nello stesso periodo, i due intrapresero una collaborazione che va avanti ancora oggi e che li porta a esibirsi insieme spesso e volentieri.

Gino Paoli e Ornella Vanoni, un sodalizio artistico lungo sessant’anni

Più che l’amore, a tenere legati Gino Paoli e Ornella Vanoni ci ha pensato la musica, e in generale gli interessi che i due avevano in comune. La loro amicizia è tuttora molto stretta: si potrebbe parlare di un sodalizio artistico ininterrotto dagli anni Sessanta ai giorni nostri, culminato, nel 1985, nell’organizzazione di una tournée di grande successo che diede origine anche al progetto del doppio disco Insieme. Nel 2004 incisero l’album di inediti Ti ricordi? No non mi ricordo, che ottenne anche il disco di platino. L’anno successivo intrapresero un nuovo tour cui seguì l’uscita di un doppio cd e un dvd.

