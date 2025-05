Gino Paoli è stato un ex fidanzato di Ornella Vanoni: un lunga storia d’amore quella nata tra il cantautore e la raffinata interprete, una delle indiscusse regine della musica italiana. Una relazione che all’epoca ha fatto tanto scalpore, visto che quando Ornella e Gino escono alla scoperto lui era già sposato con un’altra donna. Poco dopo anche la Vanoni si sposa con l’ex marito Lucio Ardenzi, padre dell’unico figlio Cristiano, anche se in realtà la cantante molti anni dopo confessa di non esserne mai stata innamorata. Col senno di poi la Vanoni parlando proprio della storia d’amore con Gino Paoli ha confessato: “è stata una sofferenza tremenda, altro che scandalo! – per poi aggiungere di essere diventata anche grande amica dalla moglie di Gino, una donna che stima tanto!

La relazione tra Gino Paoli e Ornella Vanoni è stata una delle più belle della vita della cantante che ad un certo punto decise di lasciarlo dopo che la moglie di lui, Anna, le disse: “Senza Gino muoio, senza Gino non posso stare!”.

Ornella Vanoni e Gino Paoli: come mai si sono lasciati?

Allora Ornella Vanoni, dopo aver ascoltato le parole di Anna, la moglie di Gino Paoli, decide di mettersi da parte andando via per poi commentare molto tempo dopo: “era concentrato su se stesso. Dice che l’ho lasciato. Non l’ho lasciato; me ne sono andata: è diverso”. Sta di fatto che poco dopo Gino Paoli si lega a Stefania Sandrelli fino al folle gesto di spararsi che poteva costargli caro. Ornella la stessa notte lo raggiunse in ospedale, ma non si è mai sentita la causa di questo tentativo di suicidio da parte del cantautore genovese al punto di precisare: “per chi si sparò? Dovete chiederlo a lui”.

La storia con Gino Paoli ha sicuramente lasciato degli strascichi importanti nella vita di entrambi, visto che la cantante fu vittima anche di un aborto spontaneo. Nel tempo sono riusciti a ricucire un rapporto di grande amicizia collaborando anche insieme in diverse occasioni.