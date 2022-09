Gino Paoli, ex Stefania Sandrelli/ Lei “Mi piaceva perché era strano, ma pagai dazio”

A “Domenica In” Stefania Sandrelli è stata invitata dalla conduttrice di “Domenica In”, Mara Venier, a parlare in diretta su Rai Uno del suo rapporto d’amore passato con il cantautore Gino Paoli, che, come ha rivelato la stessa attrice, nella giornata odierna si trova insieme a sua figlia, la sua “amatissima Amanda“. Ma com’è scoccata la scintilla tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli? A confidarlo è stata proprio la protagonista di numerose pellicole cinematografiche di successo, che ha rivelato di avere subìto un’autentica infatuazione nel momento in cui l’ha visto chiamare “La gatta”.

STEFANIA SANDRELLI: “GINO PAOLI? L’UOMO GIACCA E CRAVATTA NON È IL MIO TIPO”

A proposito del suo amore per Gino Paoli, Stefania Sandrelli ha chiarito: “Mi sono sempre piaciuti gli uomini strani. Quello giacca e cravatta non è propriamente il mio tipo, poi ovviamente quando sono un po’ troppo strani devi pagare dazio. Mi è capitato spesso di pagarlo, ma ho sempre lasciato molto spazio al mio partner ogni volta. Io arrivo a dire basta quando la pazienza giunge alla fine e comprendo che potrei perdere tempo. A quel punto preferisco fare comprendere a quella persona che è finita, che ci lasciamo. Certo, avrei voluto che i miei amori fossero stati per sempre, perché ero certa di quei sentimenti”.

