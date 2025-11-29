Gino Paoli, la storia con Ornella Vanoni: i due sono stati insieme per circa dieci anni, vivendo un amore tormentato ma intenso

Per circa un decennio, Ornella Vanoni ha vissuto un grandissimo amore, quello con Gino Paoli, il cantante e collega con il quale ha spesso collaborato anche nella musica, scrivendo insieme capolavori immensi. Nonostante fossero entrambi sposati, Ornella e Gino hanno vissuto una storia intensa, folle e tormentata. Un amore spesso “tossico” che ha poi portato i due a dividersi a inizio anni settanta, per riprendere in mano le rispettive vite. Eppure nessuno dei due ha dimenticato l’altro e negli anni quell’amore tormentato si è trasformato in una bella amicizia.

Antonella Mosetti, chi sono gli ex / Ha un fidanzato? Spunta la dedica. In passato la storia con Aldo Montano

Ornella Vanoni, un mese prima di morire, ha rilasciato un’intervista su La7 ad Aldo Cazzullo. Proprio durante questa chiacchierata a cuore aperto, ha parlato anche di Gino Paoli, che ha vissuto la storia con Ornella Vanoni come una delle più importanti della sua vita. La cantante ha rivelato che l’amore con Gino è stato “il più grande, in fondo non l’ho mai lasciato”.

Mimosa Gregoretti, moglie di Mario Lavezzi/ "Me l'ha presentata Loredana Bertè"

Gino Paoli, la storia con Ornella Vanoni: “Non era bello ma…”

Nella stessa intervista Ornella Vanoni ha parlato anche di cosa l’abbia fatta innamorata di Gino Paoli. “Non era bello, anzi, mi avevano detto anche che scriveva canzoni di merda, mentre di me dicevano che portavo sfiga ed ero pure lesbica” ha raccontato. A farli allontanare è stato il fatto che Gino frequentasse altre donne: oltre la moglie di allora, infatti, aveva anche una storia con Stefania Sandrelli con la quale ebbe poi la figlia Amanda.

Nonostante la rottura, i due hanno vissuto un amore davvero grande che poi negli anni si è trasformato in altro: spesso, infatti, sia Ornella che Gino si incontravano, soprattutto negli ultimi anni, godendo della compagnia reciproca. E proprio l’artista di Milano era diventata amica di Paola, la moglie di Gino, sposata nel 1991. La sua scomparsa ha addolorato profondamente non soltanto Paola, ma anche Gino, che l’ha salutata con una foto in bianco e nero accompagnata da un cuore.

Costantino Vitagliano, chi è la fidanzata Daphne / "Conosciuto in un momento delicato della sua vita"