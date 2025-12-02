Gino Paoli, la storia con Stefania Sandrelli: lui era già sposato, lei invece aveva solo 16 anni. Nonostante questo hanno vissuto un grande amore

In gioventù Stefania Sandrelli ha vissuto un amore fugace, e complesso, con Gino Paoli, allora sposato con la sua prima moglie, la signora Anna, con la quale aveva avuto il figlio Giovanni, purtroppo scomparso poco tempo fa a causa di un improvviso malore. Stefania Sandrelli aveva appena 16 anni quando ha cominciato la storia d’amore con Gino: lui, come dicevamo, era già sposato e aveva una famiglia e un figlio nato nello stesso anno di Amanda, la figlia di Stefania e Gino. Una relazione extraconiugale, come dicevamo, che ha portato alla nascita di una figlia, Amanda, inizialmente riconosciuta solo dalla mamma, tanto che ne porta il cognome.

Per Gino Paoli, la storia con Stefania Sandrelli è stata trasgressione pura e non soltanto perché extraconiugale. “Ci siamo tolti parecchie soddisfazioni e abbiamo fatto l’amore persino sulle scale della cupola di San Pietro” ha rivelato Stefania nella recente intervista a “Belve”. E ancora ha spiegato che Gino Paoli aveva negato di essere il papà di quel figlio nato dalla moglie Anna, Giovanni: “Mi disse che non era stato lui ma io non gli ho creduto. Lui ha sempre negato“. Anni dopo è stata proprio Anna, la moglie di Gino Paoli, a confermare a Stefania che Giovanni era in realtà proprio suo figlio: le due sono infatti diventate amiche, anche per il bene dei loro figli tra loro fratelli, cresciuti a lungo sotto lo stesso tetto.

Scherzando sull’amore con Gino Paoli, Stefania Sandrelli ha ammesso: “Abbiamo fatto l’amore sulle scale che portavano alla cupola di San Pietro. C’eravamo solo noi e ne abbiamo approfittato. Insieme ci siamo tolti parecchie soddisfazioni ma non mi sono annoiata neppure dopo di lui”. Parole, quelle rilasciate dall’attrice a “Belve”, che confermano quanto il loro amore sia stato trasgressivo e non solamente perché extraconiugale.

