Gino Paoli “Ornella Vanoni parla troppo”/ “Mia moglie Paola ha ‘ammazzato’ le altre”

Gino Paoli ed il commento sulla moglie Paola

In una recente intervista al “Corriere della sera” Gino Paoli ha parlato a lungo a proposito della moglie Paola: “Mia moglie Paola ha “ammazzato” tutte le altre, stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei”; il cantautore è sempre stato un uomo passionale ed ha avuto molte donne prima del matrimonio con Paola Penzo ma dopo 50 anni Paoli afferma che adesso nel suo cuore c’è solo lei e sarà sempre così, non c’è più spazio per nessun altra.

Al quotidiano l’artista ha fatto anche un’altra affermazione sulla sulla compagna di vita, destinata a fare molto discutere: “Se non ci fosse lei, non ci sarei già più, perchè, ora si, mi sarei rotto anche i co***oni”. Con questa affermazione Paoli ha voluto sottintendere che senza la moglie accanto probabilmente adesso sarebbe morto. I motivi potrebbero essere gli stessi che anni fa lo avevano portato a tentare il suicidio e che ora rivela nel corso dell’intervista: “Nella mia testa mi ero rotto i co***oni, non mi stavo divertendo più”.

Gino Paoli lancia una frecciatina ad Ornella Vanoni: “Sarebbe meglio non dicesse”

Sempre durante l’intervista per il “Corriere della Sera”, Gino Paoli ha espresso aspre parole nei confronti di Ornella Vanoni, una vera e propria frecciatina, ma perché?“Si è smollata con l’età, perché ora sente l’urgenza di raccontare. Anche cose che sarebbe meglio non dicesse”, ha commentato il cantante, facendo riferimento all’intervista della Vanoni a “Verissimo”, il programma di Silvia Toffanin, in cui l’artista parla dei suoi due grandi amori: Giorgio Strehler e Gino Paoli.

In quella occasione Ornella ha affermato che i due uomini erano totalmente privi di senso dell’umorismo. Gino Paoli infatti, nell’intervista al Corriere riporta anche le sue risposte alle affermazioni della cantante: “Io sono talmente ironico che nessuno lo capisce”. Le parole di Paoli susciteranno qualcosa nella collega?



