Gino Paoli/ Vanoni: “L’ho lasciato col cuore che era uno spezzatino”

Gino Paoli è stato e resterà uno degli amori più importanti della vita di Ornella Vanoni, l’artista protagonista di “In arte Ornella”, lo speciale televisivo condotto da Pino Strabioli e dedicato alla vita artistica e personale di una delle più grandi interpreti della musica italiana. Quando si parla della mitica Ornella è impossibile non menzionare la sua storia “senza fine” con Gino Paoli. Un amore senza tempo quello che ha unito due dei pilastri della musica italiana. Più volte la Vanoni ha parlato di Gino, anche se oggi durante le interviste tende ad evitare il discorso. In passato durante un’intervista parlando del paroliere genovese ha detto: “l’ho amato, ok. Lui mi ha amata? Sì, quindi chiedete a lui ogni tanto di parlare di me. Al nostro primo incontro mi avevano detto che fosse gay. Noi due eravamo strani, io sempre vestita di nero sempre, e lui pure, quando ci incontriamo mi dicono ‘lui è fr….’ e lui chiede ‘quella rossa là, è lesbica?E poi porta male, è la cantante della mala’. Mi scrive Senza fine. Ci sediamo su un muretto e gli chiedo: ‘Ma non sei fr…? Lui: “Io?”. La storia con Gino Paoli inizia dopo la fine della relazione con Giorgio Strehler.

Ornella Vanoni: “Gino Paoli? Lui è un gatto”

Il primo incontro tra Ornella Vanoni e Gino Paoli è avvenuto tramite amici in comune. In realtà Paoli aveva scritto per l’interprete de “L’appunamento” il brano “Senza fine” e in merito a questo incontro la cantante ha raccontato: “ci presentarono e lui scrisse per me Senza fine. Anche lui, come Giorgio, era sposato”. Nonostante ciò tra i due è scoppiata la scintilla che li ha portati ad amarsi per tantissimi anni. Un amore “senza fine” che la Vanoni ha raccontato con grande emozione durante una puntata de “L’intervista” di Maurizio Costanzo: ” è un gatto. Non so…non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone”. La Vanoni ha poi parlato del figlio perso avuto dal cantautore genovese: “l’ho perso…il suo primo figlio era il mio…ma poi l’ho perso..”. Un altro momento difficile è stato quando Gino Paoli ha tentato il suicidio sparandosi una pallottola al cuore: “quella notte non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi…mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte, lui era pieno di ossigeno…sono entrata e lui continuava a ridere…mi guardava e mi tirava i capelli…”.

Ornella Vanoni: “Gino Paoli mi tradiva in continuazione”

Un amore complicato quello tra Ornella Vanoni e Gino Paoli. La cantante, infatti, durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha rivelato: “oggi dice che ricordo solo il peggio della nostra storia, ma mi tradiva in continuazione e non c’era mai. E io piangevo. L’ho lasciato col cuore che era uno spezzatino. Sua moglie mi disse: “Se me lo porti via, non vivo”, io me ne andai. Lui mi ha dato la colpa d’essere sparita e si mise subito con Stefania Sandrelli”.



