Lutto per Gino Sorbillo, che ha perso uno dei suoi pizzaioli: Genny aveva solo 22 anni ed era malato. Tanti i messaggi di cordoglio

Lutto per la famiglia di Gino Sorbillo e per tutti gli avventori della sua pizzeria perché è morto Genny, giovane pizzaiolo che lavorava per lui. Aveva solo 22 anni e dopo essere stato ricoverato all’Ospedale del Mare dove era in cura ha lasciato questo mondo lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia e del suo datore di lavoro che l’ha sempre trovato un ragazzo buono e talentuoso.

Sarah e Valerio, presto il faccia a faccia a Uomini e Donne/ Confronto con la tentatrice Ary

“Era un ragazzo molto volenteroso” ha dichiarato lo chef Gino Sorbillo al portale FanPage, “e sognava di diventare pizzaiolo pur essendolo già”. Per parecchio tempo ha lavorato con lui prima di inseguire il sogno americano dove era andato a studiare. Poi però “ha scoperto un brutto male” e nonostante una lunga battaglia la malattia ha avuto la meglio.

Temptation Island 2025, giallo sul profilo social di Antonio: Valentina fa chiarezza/ Violato regolamento?

Gino Sorbillo ricorda il pizzaiolo morto Genny: i messaggi di cordoglio

Tutto il quartiere di San Lorenzo a Napoli è in lutto per la morte del pizzaiolo Genny, che ha lavorato per anni sotto l’ombrello di Gino Sorbillo, uno dei pizzaioli più famosi d’Italia, e che ha anche partecipato ad alcuni programmi tv. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei suoi amici dove si legge che il 22enne ha lottato fino all’ultimo come un leone, sempre con il sorriso, anche quando la vita è stata dura con lui.

“Lavoratore instancabile e con le mani d’oro” si legge ancora, con un amico che ricorda che in ospedale gli diceva che fuori da lì gli avrebbe preparato una bella pizza, che però non ha potuto fare perché è morto. Il ricordo, però, è impastato d’amore e di fatica e mancherà a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Delitto di Garlasco/ De Rensis “Ottobre caldo: dalla Bpa scopriremo quante persone c'erano in casa Poggi”