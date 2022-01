Ginter all’Inter?/ Calciomercato: concorrenza dalla Spagna, piace pure Luiz Felipe

Le chances di vedere Matthias Ginter all’Inter come prossimo colpo del calciomercato estivo sembrano restare più o meno invariate. I rumors riportano infatti che il Barcellona potrebbe rappresentare una concorrente nella corsa al centrale tedesco in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach al termine della stagione, ovvero nel giugno del 2022. Lo stesso calciatore ha annunciato lo scorso 29 dicembre di non voler proseguire il rapporto con il club attuale spiegando: “Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale.”

Calciomercato Inter/ Conferme per i dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin

Lo stesso Ginter aveva inoltre aggiunto: “Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore. Ora pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili.” Intanto il calciatore ha ben figurato anche ieri nella partita vinta in casa del Bayern Monaco, provando ulteriormente la sua professionalità quasi in maniera analoga a quanto sta accadendo per Lorenzo Insigne con il Napoli.

Calciomercato Inter/ Addio a Kolarov e Sensi. Calano le quotazioni di Digne e Kurzawa

CALCIOMERCATO NEWS: GINTER ALL’INTER PER L’ESTATE

La possibilità che l’approdo di Matthias Ginter si concretizzi realmente nel corso del calciomercato estivo rimane reale ma non sono da escludere i nomi di altri possibili candidati. In queste ore ai nerazzurri è stato accostato con insistenza pure Luiz Felipe, ventiquattrenne di proprietà della Lazio. Nei prossimi giorni l’agente del calciatore dovrebbe incontrare i dirigenti biancocelesti per parlare dell’eventuale rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 e se non si dovesse trovare l’intesa migliore allora i nerazzurri saranno pronti ad approfittarne.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Perisic verso l'addio, nerazzurri tra Kostic e Bensebaini

© RIPRODUZIONE RISERVATA