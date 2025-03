La Gintoneria è la parte più importante dell’impero costruito da Davide Lacerenza a Milano. Il locale, su cui si accendono anche i riflettori di Farwest su Rai 3, è attualmente sotto sequestro come la Tequileria di fronte, suo “gemello”. Il primo, e più famoso, è dedicato al gin, l’altro alla tequila, ma a unirli è lo champagne. Questo è il regno dell’ex fidanzato di Stefania Nobile, finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano.

Gli ultimi problemi con la giustizia risalivano al settembre 2020, quando la Gintoneria venne chiusa per 10 giorni dalla questura dopo gli esposti di alcuni abitanti per urla e schiamazzi fino a tarda sera, poi emersero attività illecite come spaccio di droga e assembramento di persone, all’epoca in contrasto con le norme anti Covid. Proprio in virtù di questi problemi, Lacerenza decise di alzare il target della clientela, puntando sui turisti, ma poi dal retrobottega entravano i clienti selezionati.

Il privé della Gintoneria era rappresentato da un altro locale adiacente, la Malmaison, dovei i clienti, stando a quanto raccolto dagli inquirenti, si appartavano per usufruire dei servizi extra, cioè prestazioni sessuali e droga, oltre ad alcol.

COS’E’ LA GINTONERIA E IL SUO PRIVÉ ROSA

La Malmaison riprende il nome del primo ristorante aperto da Davide Lacerenza con Stefania Nobile quando stavano insieme. Da quell’avventura gastronomica è nata quattro anni dopo la Gintoneria, il cocktail bar che è stato spostato poi alle spalle della Stazione Centrale di Milano. Oltre a offrire una vasta scelta di gin nel menu (ben 500), aveva una vasta scelta anche di champagne, visto che il suo proprietario ne è un grande appassionato.

Un testimone ha raccontato che una volta effettuato l’accesso nel locale rosa, la saracinesca veniva abbassata. Quel privé, dove lo stesso Lacerenza avrebbe fatto uso di droga, apriva alle due, quando in realtà era previsto che la Gintoneria chiudesse, ma c’erano clienti che potevano entrarvi prima. Ora fa parlare di sé non più per i video realizzati dal suo proprietario, ma per i problemi giudiziari emersi, ma prima era frequentato da vip, influencer e alcuni volti del mondo dello spettacolo.