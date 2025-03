La trasmissione di Rai 1 Storie Italiane si è occupata ancora una volta dell’enorme inchiesta sulla movida milanese che ha coinvolto Stefania Nobile – figlia di Wanna Marchi – e il suo socio Davide Lacerenza che (secondo le ipotesi mosse dagli inquirenti) avrebbero messo in piedi una serie di attività illecite all’interno dell’ormai famosa Gintoneria: un caso anche piuttosto complesso e che ci parla di un ampio giro di droga – cocaina soprattutto – e di prostituzione all’interno del locale gestito da Lacerenza e Stefania Nobile, nel quale spunta anche lo spettro di una minorenne (definita “la piccola” nelle intercettazioni) venduta ai clienti.

Chi è Stefania Nobile, figlia e alter ego di Wanna Marchi/ Una vita di scandali e polemiche

Secondo l’impianto accusatorio messo in piedi dagli inquirenti, Stefania Nobile sarebbe indagata con l’ipotesi di auto riciclaggio dato che nei conti del locale sono stati trovati ‘solamente’ 80mila euro con i restanti proventi probabilmente trasferiti in qualche conto corrente estero; mentre dal punto di vista di Lacerenza si parla anche di favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti dato che dietro ai traffici illeciti sembra esserci stato soprattutto lui e un fidato braccio destro anche lui indagato, il tutto ampiamente dimostrato dai video che postava sui social di feste e festini.

"Davide Lacerenza? Se va in carcere si ammazza!"/ Le intercettazioni con Stefania Nobile e Wanna Marchi

Un ex cliente della Gintoneria: “La droga lì dentro era la cosa più normale che potesse capitare”

La trasmissione Storie Italiane sul caso della Gintoneria e di Stefania Nobile è riuscito ad intercettare ed intervistare un ex cliente del locale milanese che ha chiarito che “tutti sapevano che si faceva uso di sostanze e chiunque andava là sapeva che poteva stare tranquillo”, raccontando che “sembrava tutto un iper normale e se spendevi tanto, e ho visto persone spendere 4mila euro in sole bottiglie di champagne, Lacerenza si sedeva lì con te e ti diceva che si poteva fare la qualunque”.

Nella Gintoneria “la droga era la cosa più normale che potesse capitare lì dentro, tanto che in bagno c’erano delle piccole mensoline fatte apposta per permettere alle persone di pippare”, ma lo stesso valeva per “le ragazze che arrivavano ai tavoli in cui si spendeva tanto” portate dallo stesso Lacerenza; mentre dal conto suo è certo di aver visto “persone spendere migliaia di euro in una sola serate da lui”, lasciando intendere – come d’altronde ipotizza la procura – che il giro d’affari era molto più grande rispetto agli 80mila euro trovati nei conti.

Il legale di Stefania Nobile: “Quanto accaduto ritengo sia il delirio di Lacerenza che ha perso il controllo di sé”

Presente in studio anche il legale che assiste Stefania Nobile – il dottor Liborio Cataliotti – che sulle ultimissime novità ha spiegato che “domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia”, oltre al fatto che – pur essendo “innegabile l’uso di sostanze stupefacenti da parte di Lacerenza” – negli ultimi giorni lo stesso legale avrebbe “recuperato la richiesta fatta da Lacerenza al serd di predisporre un programma di rieducazione e il riscontro dei primi appuntamenti che effettivamente aveva onorato”, salvo poi abbandonare “il proposito”.

Complessivamente, secondo il legale di Stefania Nobile “ci troviamo davanti al delirio di una persone che ha perso il controllo di sé“, mentre dal punto di vista della sua assistita “non credo che dagli atti emerga un lucro diretto dall’attività di cessione degli stupefacenti o dal favoreggiamento alla prostituzione”, tanto che non gli risulta che “alla signora Nobile sia stato contestato nulla dal punto di vista economico”.