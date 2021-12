Giò di Tonno, la moglie Sara Benmessaoud e il figlio Jad/ Quel cd fortunato di Notre Dame..

Sara Benmessaoud è la moglie del celebre cantante e attore Giò di Tonno. Ha trentasette anni, lavora come fotografa professionista ed è di origine marocchina. Da quasi sette anni è la moglie di Giò di Tonno, noto per aver vinto insieme a Lola Ponce il Festival di Sanremo 2008 con il brano Colpo di Fulmine. Come dicevamo, i due sono sposati da quasi sette anni, ma in realtà Sara Benmessaoud e l’attore fanno coppia fissa da molto più tempo.

Giò Di Tonno papà per la seconda volta/ La moglie Sara Benmessaoud ha partorito Noah

Giò di Tonno e la sua dolce metà, infatti, si sarebbero messi insieme nel 2001, dando vita ad una lunga storia d’amore da cui, poi, nel 2013 è nato il figlio Jed. Il loro matrimonio è stato celebrato all’Aurum di Pescara, per la gioia dei fan che da tempo speravano di “vederli” per il grande passo all’altare.

Giò Di Tonno, sorpresa moglie Sara Benmessaoud/ "Sei il mio amore" (Vieni da me)

Sara Benmessaoud e lo splendido rapporto con il marito Giò di Tonno

Sara Benmessaoud e Giò di Tonno hanno fin da subito sentito un feeling speciale. Tempo fa fu proprio l’artista di Montesilvano a raccontare che fu la sua splendida e amorevole Sara a regalargli quel cd di Notre Dame de Paris in francese che gli portò una grandissima fortuna, dato che poco dopo Giò di Tonno entrò a far parte del cast dell’incredibile musical di Riccardo Cocciante.

Parliamo di un’opera che ha riscosso successo totale e che ancora oggi, ad anni di distanza, continua ad appassionare e a far sognare i fan. Se Giò di Tonno è entrato a far parte di questa splendida storia, a quanto pare, lo deve in parte al cd portafortuna che gli aveva regalato la sua dolce Sara.

Giò Di Tonno/ Le dediche alla moglie Sara Benmessaoud

© RIPRODUZIONE RISERVATA