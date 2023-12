Giò Di Tonno: “Mia moglie Sara Benmessaoud? Un colpo di fulmine”/ “Da piccolo non volevo cantare, mio padre…”

Giò Di Tonno, il primo incontro con la moglie Sara Benmessaoud e i due figli

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Giò Di Tonno si racconta tra successo e vita privata. Il cantante, volto e voce storica di Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris, è legato da molti anni a Sara Benmessaoud, sua moglie dal 2015. “Stiamo insieme da 24 anni, lei è una santa donna! Il segreto del nostro amore? Sono sempre in tour, ci siamo visti poco! – ha scherzato il cantante – No la verità è che ci siamo trovati, un’alchimia pazzesca.”

La coppia ha anche due bambini, Jad e Noah: “Tra una tappa e l’altra dei tour sono arrivati anche due figli che sono due capolavori, uno di 10 anni e uno di 2.” ha raccontato. Poi, tornando alla moglie, ha rivelato com’è iniziata la loro storia d’amore: “Il nostro è stato un colpo di fulmine, io stavo con un’altra ragazza, Rosanna, parlo di 24 anni fa, la mia storia già stava finendo, io vedo lei e impazzisco letteralmente. Ci siamo aspettati, perché lei poi è di Marrakech, è dovuta tornare, poi ha studiato un po’ in giro per il mondo…”

Giò Di Tonno e l’amore per la musica: “Devo ringraziare mio padre”

Dalla vita privata alla musica. Giò Di Tonno ha ricordato la sua vittoria al Festival di Sanremo insieme a Lola Ponce e come suo padre sia stato determinante nella sua carriera artistica: “Sono passati 15 anni da Sanremo… e pensare che io volevo giocare solo a pallone! Poi un giorno mio padre mi ha detto, per allontanarmi un po’ dalla strada, ‘Devi suonare uno strumento’. Io gli feci la promessa che se mi avesse fatto suonare sotto la pioggia con gli amici io mi sarei iscritto a scuola di pianoforte, sperando che poi se ne dimenticasse. Invece il giorno dopo lui mi aspettava proprio per andare lì, io non volevo ma lo ringrazierò per sempre perché mi ha cambiato la vita, ho scoperto la mia strada.” Da allora, Giò Di Tonno ha infatti scoperto quale sarebbe stata la sua strada.











