Giò Di Tonno, sorpresa moglie Sara Benmessaoud/ “Sei il mio amore” (Vieni da me)

Giò di Tonno ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo canta e si racconta a cuore aperto. Il vincitore del Festival di Sanremo parla dell’esperienza di Tale e Quale Show e del ritorno sul palco con lo spettacolo Notre Dame de Paris: “c’è una grandissima compagnia, il successo è inarrestabile e il segreto è proprio questa famiglia. Siamo partiti nel 2002, ringrazio il pubblico che ci segue con grandissimo affetto da sempre”. Il cantante poi rivela: “non c’è più Lola Ponce perchè vive a Miami, era un pò difficile, ma c’è una straordinaria cantante Laida, un’altra scoperta di Riccardo Cocciante”. Caterina Balivo ricorda la bravura del cantante come imitatore e quindi lo stuzzica con un gioco: prima deve imitare Louis Armstrong e poi Lucio Dalla. “E’ il più grande di tutti” – precisa Giò – che poi delizia il pubblico con la sua personale versione di “Canzone” del cantautore bolognese.

Giò Di Tonno, sorpresa dalla moglie Sara

A Vieni da Me, Giò Di Tonno parla anche della moglie Sara: “è marocchina di Marrakesh, un grande amore. Siamo insieme da 20 anni, l’ho conosciuta a Pescara. E’ una santa e mi chiedo come fa a stare con me! Tutte le mattine me lo porta a letto”. Per il cantante ecco arrivare una bellissima sorpresa proprio dalla moglie Sara ha registrato un videomessaggio per il marito: “ciao amore mio, credo che rimarrai abbastanza sorpreso da questo videomessaggio conoscendomi. Lo faccio per dirti che ti amo da morire, sei l’amore della mia vita, può sembrare la cosa più bella del mondo. Sei tutto il mio cuore, ci vediamo tra una settimana ma lo sai quanto mi manchi ogni volta che siamo lontani, ma siamo noi e siamo una squadra. Siamo dentro sempre insieme, ti amo”. Un messaggio che commuove il cantante che dice: “che colpo basso, mia moglie è timidissima, non le piace apparire, mi avete steso soprattutto perchè stamattina abbiamo avuto uno screzio come tutte le coppie”. Sul finale poi il cantante parla del grande successo di Notre Dame de Paris: “vedo queste immagini e penso che è quasi scontato questo grande spettacolo. 5 milioni di telespettatori e l’ho fatto 870 volte negli anni. Cosa mi è rimasto di questo spettacolo? Un pò di scoliosi” dice scherzando Giò Di Tonno.

