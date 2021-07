Gio Evan, Arnica/ Video, l’artista trasversale stupisce con Mareducato a Battiti Live

Gio Evan è uno scrittore e poeta, cantautore e artista di strada, girovago e oltre mezzo milione di fan social e probabilmente l’artista più poliedrico presente sulla moderna scena italiana. Probabilmente in Italia mai nessuno come lui. Questo è il biglietto da visita di questo artista trasversale e capace di far innamorare e far volare i propri fan in un mondo completamente diverso grazie ai suoi versi ricchi di estro e creatività. Un mondo fatto di natura, animali, fiori, grandi spazi. Un mondo nella quale sentirsi liberi e tutt’uno con l’ambiente che ci circonda. Come lui stesso ha dichiarato, il contatto con la natura gli ha sempre permesso di dar vita ai suoi versi, al suo pensiero critico e creativo. Da qualche settimana è uscito con Metà Mondo il suo ultimo singolo che sancisce una chiusura con quanto visto con Mareducato. Infatti, lo stesso artista ha dichiarato che con il nuovo singolo sancisce la fine di un percorso iniziato proprio con Mareducato e Arnica.

Il suo è un cambiamento profondo con un approccio musicale nuovo e con un genere ancora da esplorare. L’artista ha sentito, complice anche il periodo che stiamo vivendo, l’esigenza di rinnovarsi e proporre qualcosa capace di coinvolgere ancora di più il suo pubblico. Ha sentito, bloccato in casa, l’esigenza di rimettersi a nudo, di rivalutare quanto fatto e di evolversi in qualcosa di nuovo e diverso da quello che ci aveva fatto vedere in precedenza. Gio Evan solo qualche mese fa si esibito sul palco del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e Fiorello, con Arnica. Un brano per niente scontato che suggeriva la capacità curativa che la musica avrebbe sull’autore. Non a caso, il titolo del brano è quello di una pianta conosciuta per le proprietà curative. Ed è proprio qui che ci si rende conto dello spessore umano dell’artista. I suoi testi, un mix di frasi criptiche, significati celati e una ricerca assidua di termini mai aulici, ma che vogliono continuamente raccontare qualcosa del pensiero e delle idee di questo artista. Lo vedremo oggi a Battiti Live 2021 dove canterà Arnica.

Gio Evan, l’inizio del nuovo tour

Il cantautore di origini pugliese Gio Evan, dopo questo passaggio della sua carriera artistica, darà via al nuovo tour, il quale si svolgerà in due parti. Infatti, si esibirà in parte in estate e poi nel prossimo inverno. Nonostante l’enorme bravura, in un’intervista si è detto arrugginito e quasi in ansia per il ritorno sul palco con di fronte il suo pubblico. Inoltre, ha dichiarato che il suo tour subirà ulteriori mutazioni rispetto al passato, ma le idee sono bene chiare. In estate, girovagando tra i teatri sul palco alternerà la sua amata prosa alla musica. La parte “parlata” è reputata dal cantautore una parte imprescindibile del suo modo di essere e del contatto che stabilisce con il suo pubblico. La prosa lo accompagna da sempre, e lui stesso ammette di non riuscirne a farne a meno. Per la tranche di tour invernale, invece, lui e il suo staff stanno lavorando su scenografie definite “più personali”, ovvero qualcosa che metta ulteriormente a nudo l’animo dell’artista, ma fino a quel momento possiamo solo immaginare quello che metterà in scena.

Gio Evan: ecco il video del singolo Arnica





