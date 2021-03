Gio Evan/ “Il brano Arnica a Sanremo 2021 nato dopo una caduta in montagna”

Il musicista e poeta Gio Evan, ospite in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il 32enne di Molfetta si è collegato da una location particolare, una splendida e colorata tenda: “Ho fatto installare una tenda grande sul terrazzo dell’albergo per portarmi un po’ anche le cose di casa, per non trasferirmi troppo – le sue parole in diretta su Rai Uno – per trattenermi e per posticipare l’esplosione”. Eleonora Daniele chiede quindi a Gio Evan quando si esibisce: “Io mi esibisco domani”.

Ancora sulla tenda: “Sta facendo dei soli incredibili, è una tenda molto protettiva, materna, trattiene il vento. Per dare l’acqua alle piante abbiamo dei turni (scherza ndr)”. Elenoire Casalegno, in studio, ricorda al cantante pugliese il suo incidente in montagna attraverso il brano che porterà al Festival di Sanremo 2021, leggasi ‘Arnica’: “Ho avuto un piccolo contrasto con una montagna, sono un arrampicatore prima di tutto, prima di essere un artista, la ci ho lasciato il dito, son caduto, ho rotto ossa, tendine, avevo le maracas, mi son dato il tempo con le ossa rotte, e mi son costruito il primo quattro quarti, e da lì è nata la canzone”.

GIO EVAN: “AMADEUS MI HA CHIAMATO DI MATTINA…”

Eleonora Daniele incalza quindi Gio Evan su una frase delle sue da dedicare al pubblico di Rai Uno e lui scuote la testa: “Mi servono altre dieci puntate guarda”. La conduttrice chiede quindi a Gio Evan se si sia emozionato quando ha ricevuto la chiamata per il Festival di Sanremo 2021: “Non ero emozionato – ha spiegato – ho avuto quel minuto netto di incredulità, mi ha chiamato Amedeus di mattina proprio presto, e non è che la mattina ti chiama sempre Amadeus, pensavo fosse uno scherzo, non avevo aspettative. Appena me l’ha comunicato gli ho detto ‘Ti lascio 24 ore di tempo ci pensi bene e se non hai cambiato idea vengo’ e lui non ha cambiato idea e sono contento”.



