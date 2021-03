Gio Evan “Innamorato? Non mi piace la materia fisica”/ “Mi interessa solo lo spirito”

Sarà ospite di Serena Bortone in studio a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì, intanto Gio Evan interviene in collegamento nell’appuntamento di oggi, 9 marzo, commentando il festival di Sanremo con il simpatico e conterraneo Lino Banfi. Qualche battuta tra i due sulle canzoni in gara e sugli accenti delle parole dei vari testi non sempre corretti per Banfi, poi l’attenzione si sposta su argomenti più privati.

È il filmato dell’esibizione di Umberto Tozzi su “Ti amo” a Sanremo che dà l’occasione alla Bortone di chiedere a Gio Evan del suo di amore. C’è qualcuno di speciale nel cuore del cantante? La risposta di Gio Evan è però molto particolare e spiazza i presenti. “Sono innamorato un po’ di tutti. – esordisce, per poi entrare nel dettaglio e annunciare che – Quello che ho in mente io trascende il grossolano, mi piace badare allo spirito.”

Gio Evan: “Amore? Non mi piace più la materia fisica”

L’amore, almeno quello fisico di due persone, non è ciò che al momento interessa a Gio Evan. Anzi, il cantante e poeta dichiara: “Voglio trasferirmi nel regno dei cieli ma da vivo, è quello che mi interessa. Arrivare nelle dimensioni astrali, vitree, ma con il corpo, badare a quell’essenza lì. Non mi piace più la materia fisica.” E conclude, spiegando “Io non sono fatto di vita privata, quello che vedete di me è quello che sono io.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA