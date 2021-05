Gio Evan/ “Sono operaio per educazione ricevuta”

Gio Evan, al secolo Giovanni Giancaspro, salirà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2021. Lo scrittore e cantautore di Molfetta ha annunciato la sua partecipazione all’evento con un post su Instagram: “Di mio padre, se è cosi, ho conosciuto prima il lavoro che lui. Mio padre è sempre rientrato a casa con l’odore della fabbrica… Ho conosciuto, a rigor di giocoso intuito, prima il lavoro dei miei che i miei genitori, Sono sceso a presentazione con le loro mansioni, prima di tutto, con il loro sudore. La fatica che nascondevano mi era già affetto familiare”. E ha concluso: “Il Primo Maggio è dunque per costituzione il mio Natale. Sono operaio per educazione ricevuta”. Gio Evan ha debuttato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Arnica”, classificandosi al 23esimo posto. A marzo è uscito il suo nuovo album “Mareducato” e il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare”.

Gio Evan: cresciuto senza la televisione

Gio Evan ha realizzato con Fabrizio Conte il video di “Arnica”, con protagonisti Alessandro Haber, Nancy Brilli, Ludovica Nasti e Fabio Troiano. “Fabrizio sa tradurre quello che noi artisti abbiamo in mente ma che non sappiamo decifrare con un linguaggio più tecnico. Quando gli ho detto che mi sarebbe piaciuto costruire qualcosa sulle lacrime, ma che al pubblico non era dato sapere il motivo per cui i personaggi piangono gli è piaciuta”, ha spiegato lo scrittore a Hot Corn. Gli attori protagonisti del video rappresentano “la moltitudine di pianti che abbiamo dentro di noi”. Nella lunga intervista al sito Gio Evan ha rivelato di non aver mai avuto la televisione: “Adesso la reputo una fortuna, ma ai tempi l’ho vissuta come un grande disagio… Però oggi ho un altro bagaglio. Io vengo dai boschi: uscivo e avevo le cortecce in faccia. Ho vissuto questo e non me ne dispiaccio”.

