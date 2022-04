Gio Montana: “Amici 21? Vincitore sarà Albe”/ “Vocalmente Alex e Sissi sono il top”

Gio Montana, cantante della scuola di Amici 21, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News, nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 aprile 2022. Francesco Fredella, Giovanni Antonacci e Carolina Russi Pettinelli hanno dialogato a distanza con Gio Montana, che, dopo l’eliminazione dal talent show di Canale 5, ha affermato: “Me la sto passando abbastanza bene. Nel primo periodo ero disorientato e dovevo tornare alla normalità. In casetta eravamo senza telefoni, le uniche persone che vedevamo erano i vocal coach e i professori”.

Gio Montana, Amici 21/ Dopo l'eliminazione flirt con Alice del Frate? Gli indizi...

Amici “mi ha dato tanto, non ero mai stato per così tanto tempo lontano da casa. Non avevo nemmeno mai studiato canto e con i vocal coach ho imparato tante cose: la respirazione, come utilizzare la mia voce… Il futuro? Sicuramente voglio continuare questo percorso anche sui social, che oggi sono il mezzo di comunicazione più forte. Io sto molto sui social. Mi faccio vedere poco io, ma sono tanto connesso”.

GIO MONTANA: “A MAGGIO ESCE IL MIO SINGOLO ESTIVO”

Sempre a “Trends&Celebrities”, Gio Montana ha sottolineato che nella scuola di Amici ha stretto rapporti di amicizia sinceri, a cominciare da quelli con una persona in particolare. Chi? A svelarlo è stato direttamente lui: “Sicuramente dopo Amici risentirò Nunzio, il ballerino di Raimondo Todaro. Tutto quello che mostra è lui, è tutto naturale. In realtà su Instagram e WhatsApp sento tutti quanti”.

Ma chi è il più bravo a livello musicale tra i suoi ex compagni di avventura? Gio Montana non ha dubbi: “Vocalmente Sissi e Alex se la giocano, a me piace più Alex, però qui è una questione di gusti. Per quanto riguarda lo stile di musica il migliore, invece, è Albe, secondo me. Lui puoi vincere Amici, ha una bella personalità. Si sa muovere, tiene il palco…”. Intanto, nel mese di maggio uscirà il nuovo singolo estivo di Gio Montana, che si intitolerà “Un altro sogno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA