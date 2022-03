Gio Montana: “Ho fatto il manovale per pagare la prima registrazione”/ “Mi ispiro a…”

Gio Montana, cantante eliminato dalla scuola di “Amici”, è intervenuto a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda sabato 26 marzo 2022. L’artista ha rivelato di avere un trascorso sui campi da pallone, ma quel percorso è stato presto abbandonato: “Da piccolino giocavo a calcio, ma mentre facevo le partite di campionato cantavo. Non so perché, ma riuscivo comunque a giocare bene. Attorno ai 12 anni mi sono appassionato al rap, improvvisando rime a caso. Sino ai 17 anni ho sempre e solo fatto freestyle”.

Alcuni amici si sono offerti di pagargli le prime incisioni, ma Gio Montana, cresciuto in una famiglia che gli ha trasmesso il valore del lavoro, qualunque esso sia, ha rifiutato e si è rimboccato le maniche per coronare la sua aspirazione onirica: “Ho fatto il manovale lavorando con mio padre per registrare la prima canzone. Canto perché voglio che piaccia la mia musica”.

GIO MONTANA: “NON MI ISPIRO A NESSUNO, MANTENGO UNA MIA UNICITÀ”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Gio Montana, reduce dall’esperienza di Amici, ha detto che i suoi genitori l’hanno sempre sostenuto nel suo percorso musicale: “Mamma mi ama, qualunque cosa io faccia lei tifa per me e mi incoraggia. Papà inizialmente non amava molto i temi che affrontavo nella mia musica, poi, quando ho iniziato a cantare d’amore, è diventato il mio primo fan. Addirittura, al mattino era il primo ad alzarsi e ad andare a vedere il totale delle visualizzazioni raggiunte sulle piattaforme musicali”.

A livello di grandi artisti, Gio Montana ha asserito di non avere riferimenti: “Non mi ispiro a nessuno, cerco di rendere un po’ tutto mio. Poi devo dire che mi piacciono molto Deddy, Aka7even, Justin Bieber, ma mantengo una mia personalità e la mia unicità. Il mio sogno è riuscire a vivere di musica e di renderla il mio lavoro ufficiale”.











