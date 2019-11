Giobbe Covatta: “ho sposato Paola Catella dopo 26 anni”/ “Lei aveva già un figlio..”

Giobbe Covatta, simpaticissimo e senza filtri, si racconta davanti alla cassettiera di Vieni da me. Entusiasta e con una grande voglia di svelare i segreti della sua vita, il racconto di Giobbe Covatta parte da una data, il 16 luglio 1977 “perchè qualche giorno prima ho incontrato una ragazza (Paola Catella, la moglie ndr) alla quale ho detto: un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e avremo un cane e lo chiameremo Isotta”, racconta Covatta. “Quanto tempo passa da quella profezia?”, chiede Caterina Balivo. “Quanti anni so’ passati?”, chiede a sua volta Giobbe. “Che ne so io”, risponde la Balivo. “Se mi devi fare l’intervista, preparati”, sbotta con il sorriso Giobbe Covatta scatenando le risate del pubblico. Giobbe Covatta e quella che oggi è la moglie si sono sposati ben 26 anni dopo. A sposarli fu Maurizio Costanzo mentre tra i testimoni c’era Enzo Iacchetti.

GIOBBE COVATTA: “SONO UN PADRE GELOSO PER NON DELUDERE LA GENTE”

Divertente e ironico come sempre, il racconto della vita di Giobbe Covatta continua con il rapporto con i figli. “Quando ci siamo sposati, Paola aveva già un figlio” – ha svelato Giobbe Covatta – “ma me l’ha detto dopo”, ha scherzato l’attore che ha poi ricevuto una sorpresa dalla figlia in partenza per Barcellona. “Sono un papà geloso perchè, comunemente, un padre dev’essere geloso e, quindi, come fai a deludere la gente?”, chiede ancora l’attore. Nonostante gli argomenti importanti affrontati, Covatta non riesce a non scherzare facendo ridere tutto il pubblico presente in studio. Samantha De Grenet, a sua volta ospite della puntata, con le lacrime agli occhi per le risate, richiama così l’attenzione di Caterina Balivo chiedendo: “come fai a fare un’intervista seria con lui?“. Tra aneddoti sulla sua vita privata e professionale, Covatta monopolizza le attenzioni di tutti.

