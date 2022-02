Giobbe Covatta/ L’incontro con la moglie Paola Catella: “Più di 40 anni insieme”

Giobbe Covatta è il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, lo show di Amadeus del preserale di Rai 1. Sarà il celebre attore a mettersi in gioco cercando di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Di certo nel corso della puntata Giobbe regalerà al pubblico di Rai 1 qualche perla, divertendo i telespettatori che però ben poco sanno della sua vita privata. Va detto che Covatta è molto riservato da questo punto di vista. Difficile trovare interviste in cui parla apertamente del rapporto con sua moglie. Di lei sappiamo che si chiama Paola Catella e che stanno insieme dalla fine degli anni ’70, il che vuol dire che sono oltre 40 anni.

Giobbe Covatta, l’incontro con la moglie Paola Catella e quella previsione…

Tempo fa, in un’intervista rilasciata a Vieni da me, Giobbe Covatta ha raccontato di una previsione fatta a sua moglie subito dopo averla incontrata: “ho incontrato una ragazza (Paola Catella, la moglie ndr) alla quale ho detto: un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e avremo un cane e lo chiameremo Isotta”. Quella previsione si è poi realizzata visto che i due sono diventati marito e moglie oltre che genitori. “Sono un papà geloso perchè, comunemente, un padre dev’essere geloso e, quindi, come fai a deludere la gente?”, ha poi scherzato. Ad oggi si dice un uomo “sereno e felice di ciò che è stata sin d’ora la mia vita e mi sento fortunato perché ho sempre fatto solo cose che mi hanno divertito molto”.

