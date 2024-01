Giocattoli California, obbligo della sezione “genere neutro”/ Per chi non si identifica in bimbo o bimba

E’ entrata in vigore in California una legge che obbliga i principali rivenditori di giocattoli ad avere una sezione del proprio store in cui vengono esposti dei giochi di genere neutro, quindi destinati a quei bambini che non si identificano nella tradizionale divisione dei sessi, bambina o bambino. Il provvedimento interessa solamente alcuni negozi, precisamente quelli con almeno 500 dipendenti, di conseguenza stiamo parlando di store di grandi dimensioni.

La nuova sezione dovrà avere quella che è stata definita una “reasonable selection”, ovvero, una scelta ragionevole di giocattoli che possano essere appunto commercializzata per i bambini di entrambi i sessi, così come si legge su TgCom24.it. Tali giochi dovranno quindi di fatto essere “privi” di simboli maschili o femminili in quanto destinati appunto a quei piccoli che non si identificano con i due generi. La legge è stata approvata tre anni fa, nel 2021, dopo che era stata sponsorizzata dal deputato democratico dello stesso stato della California, Evan Low. L’esponente Dem, come specifica TgCom24.it, ha spiegato di essere stato ispirato da una bambina di 8 anni, che chiese “perché un negozio deve dirmi se una maglietta o un giocattolo è per una ragazza?”.

GIOCATTOLI CALIFORNIA, OBBLIGO DELLA SEZIONE “GENERE NEUTRO”: “AIUTERÀ I BAMBINI AD ESPRIMERSI MEGLIO”

Low aggiunse che: “La legge aiuterà i bambini ad esprimersi liberamente e senza pregiudizi”. Nel provvedimento non viene specificato che venga eliminata la sezione per maschi o femmine, ma solo l’aggiunta di una sezione neutra. Chi non dovesse adeguarsi a questo nuovo regolamento dovrà pagare una multa da 250 dollari fino a 500 dollari nel caso di recidiva.

Da segnalare inoltre che la legge non riguarderà il commercio dell’abbigliamento ma solamente gli oggetti per l’infanzia che sono destinati a favorire il sonno, il rilassamento, l’alimentazione, la dentizione o la suzione. Scopo della norma, aiutare i cittadini a capire quali siano le differenze ingiustificate applicate ai vari prodotti per contrastare i pregiudizi di genere fin dalla tenera età.

