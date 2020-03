Giochi da fare in casa con bambini/ Idee e consigli per non fare annoiare i bimbi

Quali giochi fare in casa con i bambini in questi giorni? Questa è una delle domande più comuni tra genitori in questi tempi di coronavirus, con l’Italia divenuta zona protetta e pressoché “blindata”. I bimbi non vanno a scuola e tenerli “buoni” in casa non è missione semplice, considerando la grande voglia di scoprire il mondo. Per questo motivo in molti tra mamme e papà stanno chiedendo consigli, proviamo noi a sfornare qualche idea che potrebbe tornare utile in queste ore di “lockdown”. Molto quotati i giochi da tavolo, che permettono di fare divertire i bambini in un clima di spensieratezza e, al contempo, di insegnare loro qualcosa di importante. Qualche esempio? Da Rhino Hero (4-7 anni) a Acchiappa il coniglio (3-6 anni), passando per Cluedo Junior (+5 anni) e Non svegliare papà (+ 5 anni), fino a Zicke Zacke: spenna il pollo (8-13 anni) e Monopoly.

GIOCHI DA FARE IN CASA CON I BAMBINI: IDEE E CONSIGLI

Ma di giochi da fare in casa con i bambini ce ne sono tanti e non sono necessari quelli da tavolo. Sitly propone decine e decine di idee, partendo dai più classici: un esempio su tutti è Un-due-tre-stella, che ha appassionato milioni di piccoli giocatori. Un’altra idea molto artigianale è quella di costruire un castello con libri, scatole o qualsiasi tipo di materiale si presti alla causa. Da ipotesi più movimentate, come la battaglia con i cuscini, a idee più educative, come giocare a riconosci i suoni, ci sono tante possibilità di divertimento per i più piccini, che possono sfogare il proprio estro e trascorrere del tempo divertendosi nonostante la “reclusione” forzata. C’è anche la possibilità di disegnare e colorare, oppure di passare qualche tempo alla Playstation (ma non troppo”), e molto altro: insomma, divertiamoci!

