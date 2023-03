Giochi da tavolo combattimento/ Street Fighter, Battle of Legends e…

I giochi da tavolo da combattimento sono sempre più ricercati. Anche se il trend sembrava essersi spostato su attività più sdolcinate, non mancano nella lista coloro che vorrebbero “sfogare” la loro rabbia e nervosismo, in giochi più violenti, dove prevale la voglia di vincere duelli e sfidare i propri avversari.

Ecco perché abbiamo ritenuto necessario, creare una lista di giochi da tavolo, dove è possibile affrontare i propri amici in duelli all’ultimo sangue. Le attività di intrattenimento che riportiamo, sono tutte di varie tipologie, e comprendono chiaramente, delle istruzioni differenti da tra di esse.

Giochi da tavolo da combattimento: la lista completa

I giochi da tavolo da combattimento, come dicevamo sono molto diversi tra di loro. C’è chi dovrà imbattersi in gare folli per rubare la bandiera, chi si cimenterà in risse epiche tra creature mostruose, e chi dovrà scontrarsi sul campo per conquistare il territorio.

Unmatched – Battle of Legends. Volume 2

Arriva sul mercato il volume 2 del titolo Unmatched – Battle of Legends. Il gioco consiste in una serie di scontri epici, per decretare il vincitore nel campo di battaglia. I personaggi con cui giocare sono molto divertenti e curiosi.

Achille, fedele compagno di Patroclo, è uno dei più forti negli scontri one to one. Bloody Mary, è un vero e proprio incubo per chi si scontra con lei. Sun Wokong, leggendario Re Scimmia, ha poteri mistici ed è uno dei guerrieri più furbi.

L’ultimo personaggio è Yennenga, la principessa del regno africano di Dagomba. La sua peculiarità? Essere un arciere che non sbaglia un colpo.

Exceed – Street Fighter

Gli amanti del gioco picchiaduro più noto di sempre Street Fighter, potranno lottare 1 VS 1 dal vivo. Finalmente, addio ai combattimenti in TV, per far prevalere il gioco da tavolo più violento di sempre.

Le carte da gioco replicano i poteri e le mosse dei personaggi Ryu, Akuma, Zangief ed infine Sagat. Un gioco molto strategico dove ciò che conta, è essere più forte dell’altro.

King of Tokyo – Big Box

Tra i migliori giochi da tavolo da combattimento, non possiamo omettere King of Tokyo – Big Box. Il gioco è uno dei più monster game più amati di sempre, dove grazie a delle carte è possibile accumulare punti energia, per vincere e curarsi dalle ferite afflitte dagli avversari.

