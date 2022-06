Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 28 giugno

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, L’ITALIA SI DIFENDE BENE

Quarta giornata di gare per i Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano, in Algeria, la rassegna cominciata sabato con la cerimonia inaugurale e che inseguito ha cominciato ad assegnare i suoi primi titoli. Siamo dunque ormai senza dubbio nel vivo della diciannovesima edizione delle “Olimpiadi del Mediterraneo”, l’evento che comprende ben 24 sport e al quale partecipano i 26 Paesi che fanno parte del bacino del Mediterraneo, con una costante praticamente immutabile nei decenni, con l’Italia cioè leader nel contesto dei Giochi del Mediterraneo.

Questi XIX Giochi del Mediterraneo sono stati rinviati di un anno a causa del Covid e dello spostamento delle Olimpiadi: grande protagonista è la Nazionale di casa ad Orano, sede della seconda edizione algerina nella storia. Molte Nazioni mandano rappresentative di secondo livello, l’Algeria invece fa giustamente sul serio ma l’Italia si difende molto bene e vedremo se infine sarà la nazione più vincente ai Giochi del Mediterraneo 2022, come storicamente ci è accaduto molto spesso. Siamo quindi molto curiosi di scoprire cosa farà l’Italia anche nella quarta giornata di questi Giochi del Mediterraneo 2022.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi dunque, martedì 28 giugno, che cosa ci attenderà ai Giochi del Mediterraneo 2022? Gli sport sui quali si dovrà catalizzare in maniera speciale la nostra attenzione saranno la ginnastica artistica e la lotta libera. Per quanto riguarda la ginnastica, ci saranno in palio due dei titoli più prestigiosi dei Giochi del Mediterraneo 2022, cioè il concorso generale individuale (all around) sia maschile sia femminile, che dovranno dunque indicare il ginnasta e la ginnasta più forte di questi Giochi.

La lotta libera invece assegnerà la bellezza di sei titoli: appuntamento con le categorie di peso 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg e 125 kg, tutte al maschile, dunque dalla lotta arriveranno ben sei degli otto titoli assegnati oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nel fittissimo programma di qualificazioni, batterie o gironi eliminatori di moltissimi altri eventi, ci permettiamo infine di evidenziare gli appuntamenti con le partite degli sport di squadra: Italia Macedonia del Nord per la pallavolo maschile, poi Italia Grecia di pallanuoto, Italia Grecia anche nel calcio e Italia Algeria di pallavolo femminile.

