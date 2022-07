Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 4 luglio

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022: PROSEGUE LA KERMESSE IN ALGERIA

Lunedì 4 luglio riprende una nuova giornata dedicata ai Giochi del Mediterraneo 2022: si tratta del decimo giorno e ancora una volta saremo in Algeria per assistere alle tante gare di una kermesse che comprende 26 sport e 24 Paesi partecipanti, quelli appunto dell’area del Mediterraneo. Mentre aspettiamo di presentare i vari eventi, possiamo dire brevemente che la Turchia e l’Italia si stanno giocando la vittoria nel medagliere: la nazione della mezzaluna al momento ha 37 ori contro i 31 degli azzurri, che hanno raccolto più medaglie (arrivando già in tripla cifra) ma essendo alle spalle appunto per il numero di ori.

Queste due rappresentative stanno dominando sulla concorrenza, e non è una novità: al terzo posto troviamo i padroni di casa dell’Algeria che però sono staccatissimi, quindi abbiamo la Francia e la Serbia. La speranza dunque è che, nella seconda settimana dei Giochi del Mediterraneo 2022, l’Italia possa fare il definitivo salto di qualità riuscendo a staccare la Turchia e vincere l’edizione della kermesse, del resto la nostra nazionale ha sempre fatto benissimo in questo tipo di competizione e dunque staremo a vedere quello che succederà oggi, potendo intanto presentare i temi principali di lunedì 4 luglio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Ai Giochi del Mediterraneo 2022 per questa giornata di lunedì 4 luglio l’Italia affronterà due finali negli sport a squadre: alle ore 17:30 il primo grande appuntamento sarà con il volley femminile, dove la nostra nazionale giocherà contro la Turchia per la medaglia d’oro e, di conseguenza per quello che abbiamo visto prima, sarà anche una partita abbastanza importante per il medagliere e la possibilità di avvicinarne il primo posto. Alle ore 21:00 invece eccoci passare al calcio: dopo aver battuto il Marocco in semifinale, l’Italia se la vedrà con la Francia per quello che sarebbe comunque un oro di prestigio per il nostro movimento.

Due possibilità di mettere le mani sui titoli allora, e le aspettiamo con grande trepidazione; per quanto riguarda le altre finali, avremo alle ore 11:00 quella del sollevamento pesi maschile nella categoria 102 Kg e poi alle ore 17:00 spazio al taekwondo, maschile e femminile, qui con diverse gare. Alle ore 19:00 ci sarà anche il nuoto con le sue varie competizioni (possiamo citare i 50 rana femminili, i 50 stile maschili, i 100 farfalla femminili, i 200 misti femminili, i 200 farfalla maschili e infine le due staffette 4×100 miste); la scherma ci terrà compagnia dalle ore 19:15 con le finali della spada, sia maschile che femminile.

