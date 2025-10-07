Cina, alla vigilia del Comitato centrale del Partico comunista, Xi taglia i suoi fedelissimi nell’apparato militare: un segnale di grande debolezza

A Pechino non si scherza, si fanno i fatti. Dando un’occhiata alla stampa internazionale é facile notare che in vista del quarto plenum del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), previsto dal 20 al 23 ottobre 2025, Xi Jinping, emulo moderno di Tarquinio il Superbo, stia “tagliando gli alti papaveri”, purgando i vertici dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) cinese. Un giro di valzer che sta colpendo in modo particolare ufficiali considerati fedelissimi di Xi. Uomini messi in sella proprio da lui con le purghe precedenti.

L’ultimo ad essere colpito è stato Wang Chunning, ex comandante della Polizia Armata del Popolo (PAPF), destituito ufficialmente il 12 settembre 2025 dopo essere scomparso per diversi mesi. La PAPF, fondamentale per la repressione interna, controlla anche la Guardia Costiera Cinese, attore chiave nelle dispute marittime della Repubblica Popolare. Miao Hua, invece, direttore del Dipartimento politico della Commissione Militare Centrale (CMC), è stato sospeso a novembre 2024 per “probabile corruzione”, mentre Weidong, vicepresidente della CMC risulta scomparso dal marzo 2024. Tutto questo dopo che Li Shang Fu, ex Ministro della Difesa, è stato epurato nel 2023.

Giustificare il repulisti come azione anticorruzione in un sistema come quello cinese, senza stato di diritto, con la massima libertà di azione per i dirigenti, è un gioco da ragazzi. Basta interpretare, unilateralmente, nel giusto modo, i rapporti personali e le azioni tra presunti corrotti e corruttori ed è fatta. Inutile dire che questa decimazione dei vertici militari sta portando scompiglio nella leadership cinese.

La mutilazione della Commissione è sintomo di una forte crisi di leadership, poiché essa rappresenta il centro del potere militare cinese, in un Paese che ha un arsenale nucleare e ambizioni globali. E’ un segnale pericoloso. La Cina è attualmente impegnata in dispute internazionali e un esercito epurato potrebbe avere delle limitazioni tattiche e strategiche. Allo stesso tempo lo stress di Xi potrebbe portare a maggior aggressività delle sue politiche.

Mettiamoci alle spalle la foglia di fico dell’anticorruzione. Un terremoto come questo che significa? Xi sta eliminando anche una parte dei suoi alleati per rimuovere preliminarmente ostacoli che avrebbe incontrato al plenum, oppure come punizione per errori inconfessabili e quindi come monito anche per chi andrà in carica col plenum.

XI è a un bivio. Al “Conclave” del plenum le nomine ai vertici della CMC e del Comitato Centrale risulteranno fondamentali. La nomina di nuovi leader devoti sarà influenzata dalle lotte intestine e dal bisogno di equilibrare le varie correnti. La discussione potrebbe essere intorbidita dalle questioni di sicurezza interna e militare, indebolendo l’immagine di Xi sia in Cina che all’estero. Se Xi Jinping con queste operazioni sta attuando una strategia di maggior controllo, la sua azione, visto che ha messo a rischio anche i primi alleati interni, potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Paradossalmente il consolidamento del suo potere potrebbe incrinare la compattezza del potere militare e del partito.

La Cina sarebbe quindi indebolita dalla sfida del dissenso e dalla crisi economica interna. La crisi immobiliare, il debito pubblico e la disoccupazione giovanile costringono Xi a mostrare i muscoli? Le frizioni nel Pacifico e con gli USA aumentano i fattori di rischio anche nella vicenda di Taiwan? Al plenum sapremo se e a quale prezzo, interno o esterno, Xi sarà riuscito a stabilizzare la macchina di potere che ha creato.

