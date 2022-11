Giochi in uscita a novembre 2022 pc e console/ Dai Pokemon a God of War Ragnarok

I giochi in uscita per il mese da poco iniziato, novembre 2022, sono davvero molti e di livello assoluto. Del resto si sa, l’autunno è il periodo d’oro per le console, tenendo conto che ci avviciniamo al Natale e che incombe il Black Friday, i due momenti dell’anno in cui si fanno i maggiori acquisiti. Di conseguenza le software house concentrano i loro massimi sforzi per fare uscire i titoli Tripla A proprio fra ottobre e dicembre e anche quest’anno la tradizione viene rispettata. Partiamo da God of War Ragnarok, attesissimo nuovo capitolo della saga esclusiva Playstation, che sbarcherà su PS4 e PS5 il prossimo 9 novembre e già in pre order fin da oggi su Amazon a questo link.

Instagram down 31 ottobre/ Account sospeso e follower spariti, che cosa fare?

Una nuova appassionante avventura con protagonista Kratos e Atreus, costretti ad affrontare Thor e Odino per salvarsi la pelle. Attenzione ad un altro piatto gustosissimo per quanto riguarda i giochi in uscita a novembre 2022, leggasi Pokemon Scarlatto e Violetto, le due edizione dell’ultimo capitolo della nota saga con protagonisti i Pokemon.

Videogiochi migliorano capacità cognitive bimbi/ Lo studio: “Memoria potenziata”

GIOCHI IN USCITA A NOVEMBRE 2022: SPIDER-MAN, IT TALKES TWO E…

Il videogioco uscirà il prossimo 18 novembre, e anche in questo caso è già preordinabile su Amazon a questo link. Si tratta di uno dei giochi più desiderati dell’anno e anche uno di quelli che maggiormente verranno regalati a Natale come da tradizione. Per quanto riguarda invece il personal computer, riflettori puntati su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’esclusiva Sony del’Uomo Ragno che sbarcherà appunto su personal computer dal prossimo 18 novembre.

Fra gli altri giochi in uscita a novembre 2022 su console e pc si segnalano anche i due titoli per Nintendo It Talkes Two e Sifu, e le versioni cloud di Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Attenzione anche a Sonic Frontiers in uscita per tutte le console dall’8 novembre (qui il pre-order), e infine all’esordio di Call of Duty: Warzone 2.0, che rinnoverà l’esperienza battle royale di Activision con varie novità.

Meta, azioni hanno perso un quarto del valore/ Tegola per Facebook & Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA