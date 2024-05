Gioco della bottiglia, Finucci e Candido ‘pagano pegno’/ Scatta il bacio a La pupa e il secchione 2024

La settimana che accompagna i concorrenti de La pupa e il secchione 2024 verso la finale è carica di sfide e adrenalina, ma non mancano i momenti dedicati alla spensieratezza. Come raccontato dalla diretta della finale, prima di accedere all’ultimo atto dove verrà incoronata la coppia vincitrice, i protagonisti si sono cimentati in un gioco tanto classico quanto intramontabile: il gioco della bottiglia.

Si parte subito con un momento decisamente iconico; il primo ad essere pescato dalla bottiglia girevole è stato Finucci ma, suo malgrado, l’obbligo per lui non è stato particolarmente gradito. Annalisa ha scelto per lui un bacio a stampo ma non per lei – come forse lui auspicava – bensì per Candido. “Non ti voglio nemmeno vedere, chiudi gli occhi”, ha asserito in maniera scherzosa il concorrente de La pupa e il secchione 2024.

La pupa e il secchione 2024, Candido ‘approfitta’ del gioco della bottiglia

Nel corso del gioco della bottiglia nella settimana verso la finale del La pupa e il secchione 2024 c’è stato spazio anche per Valenza. Al concorrente è toccato fare ‘nasino nasino’, sempre con Candido. A girare l’oggetto è stata poi Federica che ha così pescato Gorrino: una vera e propria fortuna per il giovane dato che per lui sono arrivate tenere e sensuali carezze proprio da parte della pupa.

Camilla pensava di cavarsela, ma non è andata proprio così: il gioco della bottiglia le ha riservato un momento di romanticismo ancora da parte di Candido, protagonista di questo momento ludico dei concorrenti de La pupa e il secchione 2024. Il giovane si è avvicinato alla fortunata con fare sensuale nel tentativo di rubarle un ingenuo bacio. Alla fine, si è dovuto accontentare del mento.

