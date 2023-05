Gioconda: risolto il mistero del ponte/ “Si trova in Toscana, nel comune di Laterina”

Recentemente sembra che sia stato finalmente risolto il mistero del ponte sulla Gioconda, una delle più note opere del genio di Leonardo Da Vinci. Da tempo, infatti, gli storici dell’arte si interrogavano sulla posizione in cui il pittore aveva ritratto la misteriosa Mona Lisa, partendo da quei pochi elementi sullo sfondo del dipinto. Alle spalle della donna, infatti, si vedono chiaramente un ponte, a quattro arcate, ed un piccolo ammasso roccioso, unici elementi utili all’identificazione. Le ipotesi sulla posizione da cui fosse stata ritratta la Gioconda non sono mancate negli anni, ma quest’ultima sembra essere decisamente la più accreditata, e potrebbe creare un vero e proprio boom turistico nell’area.

Dove è stata dipinta la Gioconda

Ad indentificare il punto da cui Leonardo Da Vinci ha dipinto la Gioconda è stato Silvano Vincenti, storico ed esperto del pittore, sul quale ha scritto diversi libri. Grazie all’uso di alcuni droni e ad un ampio lavoro investigativo, guidate anche dall’indicazione e della spinta della sindaca Simona Neri, ha capito che il ponte sullo sfondo potrebbe essere un ponte realmente esistente, costruito sul fiume Arno vicino al paese di Laterina, in provincia di Arezzo, nella regione Toscana.

Commentando l’importante scoperta sulla Gioconda, lo storico ha sottolineato che “sappiamo per certo che [Leonardo Da Vinci] ha attraversato questa parte della Toscana all’inizio del 1500”. Il ponte, all’epoca, serviva come collegamento tra Firenze ed Arezzo, mentre purtroppo nel corso degli anni sarebbe stato progressivamente abbandonato e caduto, in parte, in rovina. Delle quattro arcate originariamente dipinte da Leonardo Da Vinci nella Gioconda, ne è rimasta solamente una, ma ciò non ha fermato l’identificazione. Infatti, poco distanti sono state trovate anche le montagne a sinistra dalla Mona Lisa, che secondo lo storico è stata raffigurata mentre si trovava sulla collina chiamata Punta Caianello. Insomma, la scoperta che potrebbe sembrare secondaria, in realtà potrebbe aprire a tutta una nuova fase di ricco turismo nell’area e la sindaca, al Daily Telegraph, ha detto di avere già pronto il progetto per costruire un sentiero ed una pista ciclabile nelle vicinanze del ponte.

