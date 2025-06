Amore, soldi e qualche rivelazione scioccante sullo stipendio dei ballerini. A parlare è Giuseppe Giofrè che non ha risparmiato che non ha risparmiato le rivelazioni al Corriere della Sera dal quale è stato intervistato. Ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, in passato aveva anche parlato di bullismo, spiegando che a Gioia Tauro (paese d’origine), veniva spesso schernito dai compagni del luogo.

A differenza di quanto accade per altri artisti del mondo dello spettacolo, Giuseppe Giofrè non ha fatto un coming out classico ma ha preferito mostrarsi sempre in modo autentico e naturale insieme sia a uomini che a donne. Infatti, tempo fa è stato fidanzato con un suo collega del mondo della danza, tale Adam, con il quale ancora oggi corre buon sangue nonostante non stiano più insieme dal 2023: “Con il mio ex ho un bel legame. Se ho bisogno di una coccola so chi chiamare. Lui mi è stato vicino anche nel momento degli incendi di Los Angeles, mi ha aiutato. Gli voglio tanto bene ed è una persona che mi ha dato moltissimo”.

Giofrè racconta il coming out con i genitori: “Mi hanno sempre accettato“

Oltre ai ragazzi, Giuseppe Giofrè ha avuto anche molte fidanzate. Come racconta al Corriere della Sera sono state ben sei le donne che gli sono state a fianco ma oggi è in attesa dell’anima gemella e single da quando è finita la storia con Adam. “Al momento sono single, diciamo in attesa! In passato ho avuto sei ragazze e un ragazzo.”. Il ballerino racconta poi che la sua mamma aveva capito già da tempo che lui fosse bisessuale, e che la sua famiglia non ha mai avuto nulla da ridire: “Mi hanno sempre accettato“, dice. Giofrè denuncia poi gli stipendi bassissimi per i ballerini italiani.

Lavorando negli Stati Uniti si è reso conto di quanto i guadagni dei ballerini siano estremamente più alti, cosa che lo ha spunto a parlarne per cercare di migliorare la situazione italiana che invece pare ben diversa: “Le produzioni devono svegliarsi. Il ballerino è un artista, non un contorno. In America c’è un sindacato, un compenso minimo garantito.”. Così ha risposto al Corriere della Sera rivelando che all’estero pagano in un giorno quello che in Italia si guadagna in un mese.