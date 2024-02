Giogiò Cutolo, madre a Sanremo 2024/ Daniela Di Maggio: “Bello e gentile, non come chi ti ha tolto la vita”

La prima ospite speciale del festival di Sanremo 2024 è stata Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo. Il giovane era una giovane promessa della musica napoletana, studente presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, virtuoso di corno e pianoforte, è stato ucciso brutalmente la notte del 31 agosto 2023, nella centrale Piazza Municipio. Il ragazzo, che aveva appena 24 anni, ha perso la vita per aver cercato di difendere un suo amico da un’aggressione. Quello di Daniela Di Maggio a Sanremo, però, non è un messaggio di dolore per la morte di Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo, ma di speranza e di amore. L’amore di una madre che si è vista strappare il figlio dalle braccia troppo presto, senza nessuna ragione.

TESTO "PAZZA", CANZONE LOREDANA BERTÈ/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la libertà di essere se stessi

La madre di Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo: “Eri bello e gentile…”

“Giogiò“, ha esordito Daniela Di Maggio rivolgendosi direttamente a suo figlio, Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo, “figlio mio, amore di mamma. Ti ricordi quando l’anno scorso dovevi suonare nell’orchestra sinfonica di Sanremo. Ti chiesi di venire con te e tu mi rispondesti ‘Ma sei impazzita? Il bamboccio con la mammina al seguito anche no’. Ma io ero incuriosita, volevo vedere Sanremo, dicevi che era bellissima, dicevi che sembrava Napoli ma con la scintilla francese. Dicevi ‘Sai ma, sembra una piccola bomboniera’. E poi, se avessi dovuto lasciare Napoli, sarebbe stata l’unica città in cui ti saresti trasferito“.

SANREMO 2024, PRIMA SERATA/ Cantanti, scaletta e diretta: L’Ariston omaggia il grande Toto Cutugno

“Poi, tesoro“, ha proseguito la madre di Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo con la voce sempre più rotta sul palco di Sanremo 2024, “ti ricordi quando guardavi in tv il tuo adorato maestro di corno, Luca, suonare proprio più al Festiva di Sanremo, e lo guardavi con ammirazione e orgoglio, e io ti dicevo ‘Giogiò, un giorno ci salirai anche tu su quel palco’. Beh, amore mio, quel giorno è arrivato… E sai perché? Perché sei bello dentro e fuori, hai un modo aristocratico di stare al mondo. Pratichi la gentilezza e generi bellezza attorno a te, al contrario di chi ti ha strappato barbaramente alla vita. E proprio perché l’amore è il contrario della morte, tu sta sera vivi attraverso la musica che amavi e che ti farà essere eterno. E poi, perché sta sera tutta Italia“, ha concluso in lacrime Daniela Di Maggio, “sta ascoltando il talento e le note del maestro Giovanbattista Cutolo, ciao Giogiò“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA