Kekko Silvestre racconta la depressione: “Mi sono salvato grazie a Laura e a nostra figlia Gioia”.

Kekko Silvestre ha una vita privata piena di tanto amore con la moglie Laura Valente e la figlia Gioia, che gli sono state vicine nei momenti più bui come quello della depressione nel 2021. All’epoca l’artista stava così male che pensava addirittura di non farcela, ma per ‘combattere’ la malattia, ha deciso di sposare quella che era la sua compagna da tantissimi anni.

In matrimonio felicissimo arrivato dopo diverso tempo: lei era ancora adolescente quando si sono fidanzati, mentre lui stava iniziando a diventare il cantante romantico per eccellenza, quello che oggi sappiamo essere il frontman dei Modà. Nel 2011 arriva un altra splendida notizia, nasce Gioia che in poco tempo riempie di amore una famiglia già serena e felice. La figlia di Kekko Silvestre e Laura Valente appare spesso nelle storie del papà, mentre la moglie non vuole palesare il suo volto sui social mantenendo un’altissima privacy.

Kekko Silvestre: “Ho sposato Laura Valente durante la depressione”

Come abbiamo accennato, nonostante la famiglia felice, Kekko Silvestre ha vissuto la depressione e gli attacchi di panico. Lui stesso aveva confessato di aver avuto paura di morire: “L’ho sposata perché le ho promesso che l’avrei fatto appena mi fossi ripreso. Avevo paura che lei sarebbe rimasta senza diritti. Mi sono spaventato a morte, è stato un momento duro per noi“. Poi continua: “Ho preso la bici, sono andato a prendere i documenti per il matrimonio e glieli ho fatti trovare. È stato uno dei momenti più belli, la mia vita stava ricominciando ancora con lei“. Insomma, il loro è uno degli amori più belli del mondo dello spettacolo: contro la malattia e contro le cose più brutte regna ancora una volta la famiglia.