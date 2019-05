GIOIA, CUGINA GIORGIO TAMBELLINI/ Confronto con Francesca De Andrè? (Grande Fratello)

Gioia, la cugina di Giorgio Tambellini pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello 16?

Durante l’ultima puntata Francesca De Andrè, una volta scoperto il tradimento del fidanzato in diretta televisiva, ha chiesto di poter parlare proprio con Gioia, la cugina di Giorgio Tambellini. Possibile che la produzione del programma abbia deciso di far entrare la ragazza per chiarire la situazione alla figlia di Cristiano De Andrè. La scorsa settimana, infatti, Francesca ha scoperto in diretta tv non solo di essere stata tradita, ma anche lasciata dal fidanzato Giorgio con un posto sui social. A pre-annunciarle la cosa è stata Barbara D’Urso mostrandole alcune foto. “Mò chi è questa? Non ce la faccio più, è un gioco al massacro” reagisce Francesca. La D’Urso precisa subito: “Quel bacio risale al venerdì prima che lui entrasse nella casa”, ma la De Andrè vede nel volto della ragazza una somiglianza: “A me sembra sua cugina Gioia quella li”. Poco dopo alla De Andrè vengono mostrati dei filmati che la sconvolgono al punto di dire: “Io me ne vado, mi manca l’aria, ho bisogno di prendere quella testa di c***o e fargli una faccia così se è vero”.

Francesca De Andrè tradita da Giorgio Tambellini

Oltre al tradimento anche la beffa verrebbe da dire pensando alla storia di Francesca De Andrè. La ragazza, infatti, la scorsa settimana al Grande Fratello 16 ha scoperto non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio Tambellini, ma anche lasciata con un post sui social. “La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia” scrive il fidanzato su Instagram con la D’Urso letteralmente infuriata: “Sai da donna cosa mi fa incazzare? Che un uomo che è stato beccato a tradire la sua donna decide di prendere una pausa di riflessione non dicendo ‘ho fatto uno sbaglio’, ma dice ‘i nostri sbagli’, cioè accusa anche te! E il tuo sbaglio qual è stato? Di rispettarlo?”. La De Andrè in lacrime reagisce dicendo: “È un codardo, ha avuto la faccia come il c**o di presentarsi qui pensando di non essere stato beccato. La pausa sai dove se la deve andare a fare??? Deve sparire, deve levare tutta la m***a da casa mia, non lo voglio più vedere, sto spento! Quello che ha perso qui è lui”.

Rosi Roxy Zamboni: “non ero sola, c’era anche Gioia”

Anche Rosi Roxy Zamboni a Domenica Live aveva fatto il nome di Gioia, cugina di Giorgio Tambellini. La influencer, pizzicata in compagnia di Giorgio, ha smentito categoricamente di aver avuto un flirt con il fidanzato di Francesca De Andrè. “La storia non è andata come si è visto. Io tramite amici comuni mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di Fabrizia e Francesca. Io ero sotto casa di Francesca per lavoro. Ci hanno fatto le fotografie, ma c’erano anche altre persone” ha raccontato da Barbara D’Urso. Non solo Roxy ha anche precisato: “Non sono stata io a chiamare i paparazzi. Perché avrei dovuto? Non ci sono foto che dimostrano che io e Giorgio fossimo soli. Eravamo in quattro, io, Giorgio, Alessandra e Gioia, cugina di Giorgio. Non sono mai salita a casa di Francesca De Andrè, assolutamente. Sono passata di lì perché Alessandra doveva consegnare delle cose a Giorgio. Io sono rimasta sul portone”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA