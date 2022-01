Gioia Selis, moglie Fabio Fazio/ Il primo incontro da ragazzi, poi matrimonio e figli

Gioia Selis è la moglie del celebre conduttore di Che Tempo che Fa, Fabio Fazio. I due si sono conosciuti da ragazzi e da allora non si sono mai più lasciati. La coppia è salita all’altare nel 1994, nello splendido contesto di Borgio Verezzi. La Selis, che ha preso parte assieme al marito al film Pole Pole, è anche madre di Michele, nato nel 2004, e di Caterina, classe 2009. La moglie del presentatore è una persona molto riservata e a quanto pare non ama le luci dei riflettori. A differenza di Fabio Fazio, inoltre, non è presente su Instagram. Come dicevamo la loro storia d’amore risale a diversi anni fa. Malgrado sia passato del tempo Gioia Salis e suo marito sono ancora innamorati come il primo giorno e vivono la loro relazione con grande entusiasmo.

Dalla loro storia d’amore sono nati due splendidi figli ovvero Michele nel 2004 e Caterina nel 2009. Come abbiamo già detto, della moglie di Fabio Fazio, Gioia Selis, non si hanno moltissime informazioni perché non ama apparire in pubblico e a quanto pare è lontana dal mondo dello spettacolo. Tuttavia, sappiamo che la dolce metà del celebre conduttore, ha preso parte ad un film insieme al marito e si tratta della pellicola intitolata Pole pole diretta dal regista Massimo Martelli a metà anni novanta. Questa pellicola aveva uno scopo benefico e gli incassi sono stati riservati alla fondazione africana per la medicina e la ricerca, ovvero la Amref. Insomma, da quando sta con Fabio Fazio, Gioia Selis è rimasta nell’ombra e raramente si è fatta notare in pubblico.

