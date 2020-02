Gionny Scandal/ “Depressione? Un male sottile con cui convivo da anni” (Vieni da me)

Gionny Scandal ospite oggi di “Vieni da me”: lo ha annunciato lo stesso rapper, all’anagrafe Gionata Ruggieri. Ieri nelle sue Instagram Stories è comparso il messaggio con cui rivelava la sua partecipazione al programma di Caterina Balivo. La conduttrice ha poi confermato pubblicando sui social una storia in cui si mostrava in auto mentre ascoltava una canzone di GionnyScandal. «Domani sarà a Vieni da me», ha scritto la madrina del programma, che compare anche tra i commenti all’ultimo post del rapper. Ma non è un rapper qualunque, anche perché nella sua musica miscela le sue influenze emo con il sound trap. Oggi avrà modo di raccontarsi e di parlare forse del suo passato difficile. È stato abbandonato dai genitori biologici quando era ancora un bambino. In Black Mood quindi fa un autoritratto con testi e musica, perché anche questa è terapia. E parla «anche di argomenti difficili e tabù come la depressione, un mal sottile con il quale convivo da un po’ di anni», ha detto GionnyScandal.

GIONNY SCANDAL, “SE CI SEI TU” IL SUO INNO ALL’AMORE

A San Valentino è uscito “Se ci sei tu”, il nuovo singolo di Gionny Scandal. Dopo il buon riscontro del suo progetto di inediti, il rapper ha deciso di lanciare la sua prima canzone del 2020. Quello di Gionata Ruggieri, questo il suo vero nome, è un inno all’amore. «Vuole essere una dedica a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna almeno una volta nella vita di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Questa canzone è per tutti quelli che hanno a fianco a loro la persona di cui hanno bisogno per sorridere e andare avanti», ha dichiarato nei giorni scorsi, come riportato da Billboard. Questa canzone contiene tutto ciò che non ha mai avuto il coraggio di dire alla sua ex ragazza. «Sono una persona che ha spesso bisogno di avere qualcuno accanto per non abbattermi e quando lei c’era mi sembrava davvero tutto meno brutto, lei mi amava per quello che ero con i miei mille difetti e i miei pregi». Dalla sua esperienza ha quindi capito che «è proprio la forza dell’amore che riesce a salvarci, facendoci superare ostacoli e momenti difficili».

