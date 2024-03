GionnyScandal, chi è e vero nome/ L’adozione da piccolo, l’incontro con i genitori biologici e la carriera

GionnyScandal, chi è e qual è il vero nome: i primi passi nella musica

Oggi pomeriggio Caterina Balivo accoglierà GionnyScandal nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Giovane rapper e cantautore, classe 1991, è nato a Pisticci, in provincia di Matera. La vita di GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, è stata caratterizzata dall’assenza nella sua vita dei genitori biologici che, dopo averlo riconosciuto pochi mesi dopo la nascita, non furono in grado di accudirlo e per questo il Tribunale lo dichiarò “adottabile”.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 21 MARZO 2024/ Gemma fa infuriare Tina, sorpresa per Tiziana

Il cantante fu così adottato da una nuova coppia, trasferendosi a soli 2 anni a Seregno, in Brianza. Tuttavia, dovette fate i conti con la morte dei suoi genitori adottivi: il padre scomparve quando lui aveva 4/5 anni, mentre la madre morì quando ne aveva 10/11. Fu così cresciuto dalla nonna, con la quale trascorse tutta l’adolescenza. I primi passi nella musica risalgono al 2009, quando inizia a condividere alcune registrazioni su Youtube suscitando un primo interesse da parte del pubblico. Nel 2010, poi, pubblica il suo primo brano Senza cancellare.

AMICI 23 SERALE 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 23 marzo: Tananai primo ospite?

GionnyScandal, la carriera e l’incontro con i genitori biologici nel 2023

Il primo album di GionnyScandal è stato pubblicato nel 2011 e s’intitola Haters Make Me Famous vol. 3: il progetto scalò subito le classifiche di iTunes, raggiungendo la prima posizione. Nel 2012, poi, ha pubblicato il suo secondo album Scandaland, mentre nel 2015 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi venendo però eliminato. Nel 2016 ha firmato un contratto con la Universal Music Group, mentre nel 2019 ha pubblicato il suo settimo album, Black Mood.

La musica di GionnyScandal è ispirata a sonorità hip hop e pop punk, ed è sempre stato influenzato nel corso della sua carriera da artisti e gruppi del calibro di Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, e Simple Plan. Nel marzo 2023 arriva una svolta importantissima della sua vita: supportato dalla redazione de Le Iene, il cantate torna al suo paese natio e conosce per la prima volta i suoi genitori biologici: la mamma Rita, che risiede in Puglia, e il papà Antonio Di Dio, che vive in Basilicata.

GionnyScandal, chi sono i genitori adottivi/ Cresciuto con la nonna dopo la loro morte: "Rimani segnato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA