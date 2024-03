GionnyScandal, chi sono i genitori adottivi/ Cresciuto con la nonna dopo la loro morte: “Rimani segnato…”

GionnyScandal, chi sono i genitori adottivi: la loro morte e il ruolo della nonna

GionnyScandal ha vissuto tante vite in una sola, ed è pronto a raccontarsi nel salotto de La volta buona, ospite di Caterina Balivo oggi pomeriggio su Rai 1. Il cantante e rapper ha spesso dovuto fare i conti con la sofferenza, riversata nella musica e nelle sue canzoni per raccontare se stesso e la sua vita al pubblico che orami da anni lo segue affezionato. Adottato da piccolissimo, poiché i genitori biologici non sono stati ritenuti idonei alla sua crescita attraverso una decisione del tribunale, è cresciuto in Brianza con la sua famiglia adottiva.

Dei genitori adottivi di GionnyScandal non si conoscono molte informazioni, se non quelle che sono state da lui fornite in rare dichiarazioni pubbliche. Dopo essere stato adottato, il rapper ha vissuto il dolore per la perdita del padre adottivo, quando aveva intorno ai 5 anni, e della madre adottiva, quando ne aveva circa 11. A crescerlo e a stargli al fianco nel corso della sua adolescenza è stata l’adorata nonna che, anche se non c’è più, rappresenta ancora per lui la persona più importante della sua vita.

GionnyScandal: “Puoi solo cercare di evitare la sofferenza“

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nell’ottobre 2023, GionnyScandal ha parlato delle sofferenze vissute nel corso della sua vita: “Purtroppo credo di essere destinato a soffrire. Nessuna mania di protagonismo, credo semplicemente che quando da piccolino provi delle emozioni così forti, com’è capitato a me con il distacco dai genitori biologici e poi la perdita di quelli adottivi, rimani segnato tutta la vita. Puoi solo sperare, o cercare di evitare la sofferenza“.

La morte dei genitori adottivi è stato un colpo duro da incassare per il cantante, così come la scomparsa della nonna, “che è la persona più importante della mia vita anche adesso che non c’è più“. Tuttavia il corso della sua vita ha avuto una svolta molto importante nel marzo 2023 quando, grazie alla redazione de Le Iene, ha conosciuto i suoi genitori biologici. “Sono onesto, quando sono andato a cercarli non pensavo al perdono“, ha raccontato a Vanity Fair. “Poi mio padre mi ha raccontato le cose dal suo punto di vista, ma non importa: in cinque minuti quelle domande avevano già, finalmente, una risposta. Non so neppure dire se quell’abbraccio sia stato bello o brutto, dentro c’era tutto: di sicuro era necessario per procedere, per andare avanti“.

