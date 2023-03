GionnyScandal trova i genitori biologici a Le Iene/ “Il vuoto che sentivo è tappato”

Gionny Scandal alla ricerca dei genitori biologici. Il cantante ha chiesto aiuto a Le Iene per trovare la mamma e il papà, raccontando la sua infanzia tormentata con la perdita dei genitori adottivi: “Sono stato abbandonato dai miei genitori biologici appena nato e adottato. A 5 anni ho perso papà. A un certo punto non l’ho più visto, mamma mi diceva che era fuori per lavoro ma io ci sono arrivato. A 10 anni mi ricordo che sono andato dal dottore con mia mamma e lui mi aveva detto che era sana come un pesce. Il pomeriggio non si muoveva e nonna pensava che fosse uno scherzo. Io ho fatto finta di niente, mi sono autoconvinto che non fosse vero niente. Mio nonno mi fa ‘Mamma è andata da papà'”.

Il cantante, “Fino a un certo punto non avevo dubbi sul papà. Mio padre era 1.90, io sono 1.70. Quando inizi a crescere e hai contatti con gli assistenti sociali. Non ero neanche maggiorenne quando me lo hanno detto. Ero curioso e sconvolto, solo che poi non ci dai nemmeno tanto peso”. Tutto è cambiato quando è morta anche la nonna, con la quale lui è cresciuto: “Ogni volta che uscivo di casa dicevo a mia nonna ‘Non morire’. Io non ho mai accettato che morisse, ancora adesso ci sto male. Da lì ho cominciato veramente a chiedermi cosa caz*o sono nato a fare”.

GionnyScandal abbraccia i genitori: ha trovato il suo papà e la sua mamma biologici

Nonostante per anni Gionny Scandal non si sia fatto domande sul suo passato, “La curiosità di conoscere che faccia abbia la donna che mi ha tenuto in grembo c’è. Del perché mi abbia abbandonato… Ho scoperto il mio cognome d’origine, “Di Dio”. Ho cercato su Facebook”. Da lì, è partita la ricerca de Le Iene, tra appelli a radio e tv locali e giri tra Matera e Pisticci, dove lui è nato. Al Comune di Pisticci, al cantante è stato consegnato il certificato di nascita con i nomi dei genitori. Da lì, ha scoperto che i genitori non hanno deciso di abbandonarlo. A dirlo, una dipendente del comune: “Tu non sei stato abbandonato. I tuoi genitori ti hanno riconosciuto, poi per qualche grave motivo il Tribunale ha ritenuto che loro non si potessero occupare di te quindi sei stato considerato adottabile e sei stato adottato”.

Nel frattempo, a Le Iene è arrivata una mail consigliando di cercare il padre, Antonio Di Dio, nel comune di Senise, a 60 km di Pisticci. Contemporaneamente, grazie ad alcune segnalazioni, il programma ha rintracciato anche la famiglia della mamma, che ora vive a Lecce. Con lei, il cantante è riuscito a parlare al telefono, riabbracciando gli zii e i cugini, che nel frattempo gli hanno raccontato della sua infanzia, fino a quando a due anni è stato adottato. Il giorno dopo, l’artista classe 1991 ha abbracciato anche la mamma, in un emozionante incontro. “Sono stati trentuno anni racchiusi in pochi giorni. Sono un pochino frastornato, mi renderò conto di cosa mi è successo. Sono felicissimo perché ho ottenuto quello che volevo. Il vuoto che avevo è tappato”, ha raccontato Gionny emozionato.











