Giordana, amica Veronica Pivetti/ “E’ un pilastro per me ma…”

Veronica Pivetti torna in tv questa sera per commuoversi ed emozionarsi nel nuovo programma condotto da Serena Rossi, La Canzone segreta. Sarà proprio durante questo momento personale che potrebbe venire a galla qualcosa di più sul suo rapporto speciale con l’ormai famosa Giordana. Le due sono unite da un rapporto che la stessa attrice ha definito “sincero, profondo ed intenso” ma senza etichettarlo in altro modo e così il gossip impazza soprattutto alla luce del fatto che quando qualcuno le chiede qualcosa sulla sessualità lei risponde: “Gli uomini mi hanno delusa. Oggi sono felice così”. Veronica ha rivelato di vivere da tempo insieme ad una sua carissima amica, tale Giordana, che è diventata sua socia e confidente, l’unica che ha capito il suo momento buio e che ha saputo aiutarla ad uscire dalla depressione, a causa di alcuni problemi di tiroide.

Veronica Pivetti: “L’omosessualità non è un ripiego”

Lei stessa, parlando di Giordana e della loro convivenza che va avanti ormai da qualche anno, sembra quattro, ha poi rivelato: “Siamo donne e uomini di mondo, sappiamo che il gossip vive di sottintesi, di sicuro non ci scandalizziamo.. Dove sta scritto che l’eterosessualità è la strada che scegliamo per prima, anzi, peggio ancora, la strada giusta?”. Poi continua ammettendo che quello con Giordana è il rapporto più profondo che abbia mai avuto nella vita anche se non lo definirebbe amore ma quando parla di loro e dei cani che vivono con loro si definisce famiglia. Scopriremo qualcosa di più di lei già questa sera?



