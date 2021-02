Giordana, amica Veronica Pivetti/ “Mi ha salvato, l’omosessualità non è un ripiego”

Chi è Giordana la carissima amica di Veronica Pivetti?

Veronica Pivetti torna in tv questa sera per la conduzione di un programma musicale dedicato all’amore ma in altre occasioni, durante interviste personali, ha avuto modo di rivelare di avere un’amica speciale al proprio fianco, Giordana. Le due sono unite da un rapporto che la stessa attrice ha definito “serio, sincero, profondo ed intenso” ma di cui non ha mai fornito ulteriori dettagli etichettando quello che è il loro legame e a chi le chiede qualcosa sul suo orientamento sessuale risponde: “Gli uomini mi hanno delusa. Oggi sono felice così”, riferendosi, tra gli altri, anche all’attore Giorgio Ginex al quale è stata legata per quattro anni. La notizia all’epoca è rimbalzata su tutti i siti e i giornali e alcuni non l’hanno trattata in modo giusto ed è per questo che la Pivetti ha detto la sua sui social parlando di mondo omofobo in cui si pensa che l’omosessualità possa essere un ripiego.

Veronica Pivetti: “L’omosessualità non è un ripiego”

Lei stessa, parlando di Giordana, ha poi rivelato: “Siamo donne e uomini di mondo, sappiamo che il gossip vive di sottintesi, di sicuro non ci scandalizziamo.. Dove sta scritto che l’eterosessualità è la strada che scegliamo per prima, anzi, peggio ancora, la strada giusta?”. E poi ancora: “Giordana è una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene”. A quanto pare proprio Giordana, amica ma adesso anche socia e convivente di Veronica Pivetti, le ha salvato la vita quando si trovava in un periodo di forte depressione legato ad alcuni problemi alla tiroide. Lei la convinse a farsi aiutare salvandole la vita.



