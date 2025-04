Giordana Angi torna ad Amici 24 Serale 2025: “Mi ha cambiato la vita dopo tante porte in faccia”

È tutto pronto per la quinta puntata di Amici 24 Serale 2025 e tra gli ospiti di Maria De Filippi ci sarà l’ex allieva Giordana Angi, cantautrice italo-francese che si è classificata seconda dietro al vincitore Alberto Urso ad Amici 2017. Da allora le si sono spalancate le porte del successo, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Come mia madre ed adesso è tornata con un nuovo singolo dal titolo Strade. E prima del suo ritorno nel talent di Canale5 la cantante ha rilasciato svariate interviste a SuperGuidaTv.

Giordana Angi è fidanzata? Il coming out durante Amici e la confessione a Sanremo/ "Sono fidanzata ma..."

Innanzitutto, Giordana Angi sulla sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi ha ammesso che le ha cambiato la vita: “Tante volte ho fatto i provini per Amici, sono entrata nella scuola al quinto tentativo. Da lì ho avuto modo di far sentire le mie canzoni perché nessuno mi aveva dato voce prima di quel momento. Dopo Amici si sono aperte tante porte e ho avuto un contratto discografico.” E sul rapporto con Maria De Filippi ha confessato: “Maria è una splendida persona, di un’intelligenza incredibile.”

Giordana Angi, chi è: da Amici a Sanremo/ "Errori all'Ariston? Avrei preferito sbagliare da me ma..."

Amici 24 Serale 2025, Giordana Angi svela: “Ecco perché ho affidato l’inedito a Nicolò Filippucci”

Giordana Angi non ha mai lasciato Amici, ha continuato a lavorare dietro le quinte del talent collaborando con gli autori e i coach nella stesura di testi e brani ed altro. Ed infatti è suo l’inedito affidato a Nicolò Filippucci Cuore Bucato. Su com’è nata questa collaborazione durante l’intervista ha ammesso: “Nicolò nel particolare è un interprete e un ragazzo che sta cercando di scrivere e lo farà sicuramente ma a differenza di tanti altri ha avuto a disposizione come tutti quelli che non scrivono le loro canzoni e che stanno cercando di capire come farlo tante canzoni scritte da vari autori. E lui ha scelto “Cuore bucato”. Guardando nel futuro, invece, Giordana spera di poter nuovamente calcare il palco dell’Ariston ma per farlo deve avere il brano giusto da proporre oltre che sperare che venga scelto.