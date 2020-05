Giordana Angi/ “Amami adesso è un inno all’amore e alla speranza” (Amici Speciali)

Pubblicità

Giordana Angi, cresciuta con il sogno di poter vivere di musica, in un anno, ha visto la propria totalmente cambiata. Lo scorso anno coltivava sogni e speranze partecipando ad Amici 18 e, quest’anno, torna su quel palco come concorrente di Amici Speciali. In soli dodici mesi, Giordana Angi è diventata una delle cantanti italiane più amate dal pubblico e ha alle spalle l’importante esperienza vissuta sul palco del Teatro Ariston come Big del Festival di Sanremo 2020 ottenendo un grande successo. Seguitissima dai fans, Giordana è pronta a mettersi nuovamente in gioco, con l’amico Alberto Urso, per aiutare l’Italia in un momento particolarmente difficile, attraverso il proprio talento. Proprio nel giorno del suo ritorno ad Amici, Giordana torna anche in pista con un nuovo brano, il primo scritto dopo l’avventura sanremese e che è disponibile su tutte le piattaforme da oggi, venerdì 15 maggio.

Pubblicità

GIORDANA ANGI, LA NUOVA CANZONE E’ AMAMI ADESSO

Grande entusiasmo da parte dei fans di Giordana Angi per la pubblicazione del suo nuovo singolo. Ad annunciarlo e a spiegare il significito del brano è stata la stessa Giordana su Instagram. “Amami Adesso è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente”, ha scritto la cantante scatenando la gioia dei suoi followers che speravano di poter ricevere un simile regalo. Un ritorno che potrebbe essere anche un’arma vincente per la squadra di Amici Speciali di cui Giordana farà parte. La Angi, infatti, deciderà di esibirsi sulle note del suo nuovo singolo nel corso delle quattro serate di Amici Speciali di cui è concorrente? Tornando al brano, come su legge su Radio Italia, “Amami Adesso è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente. Quando nella canzone dico ‘amami adesso’ parlo di me, del momento in cui sei solo ed impari a volerti bene, a prescindere dalla realtà esterna. ‘Mi perdo nel tuo respiro’, ‘respiro’ indica la vita, vita con la quale bisogna convivere bene per poter imparare ad amare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA