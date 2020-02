Giordana Angi, Amici 19/ “Sono una fan dell’Amore”, dedica romantica su Instagram?

Dopo i ringraziamenti della passata settimana, Giordana Angi si prepara a rivolgere nuove parole di stima nei confronti di Maria De Filippi, in vista della sua nuova ospitata ad Amici 19 nel nuovo speciale del sabato di oggi 22 febbraio. La giovane cantante, seconda classificata nella passata edizione alle spalle dell’amico fraterno Alberto Urso, molto probabilmente approfitterà della sua presenza per dare qualche consiglio utile agli allievi che sono pronti a vivere presto le emozioni del serale del talent, in partenza il prossimo 28 febbraio. Nel frattempo, per la giovane artista che ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo con un brano dedicato alla madre, sta per iniziare un periodo molto florido sul piano professionale. A distanza di un anno dalla sua partecipazione al talent show di Canale 5 che l’ha vista nascere artisticamente, la Angi è pronta ora a calcare un altro prestigioso palcoscenico, quello del Palalottomatica che calcherà il prossimo 23 maggio. E sono in tanti ad aspettare con ansia la giovane Giordana pronta ad emozionare con le sue canzoni, quasi tutte incentrate sull’amore inteso come tema universale, come dimostrato dal testo sulla madre portato sul palcoscenico dell’Ariston.

GIORDANA ANGI, ROMANTICA DEDICA SU INSTAGRAM?

A proposito di amore, Giordana Angi si è espressa proprio nei giorni scorsi facendo accenno alla sua vita sentimentale. La giovane cantante ha usato Instagram per far intendere di “essere innamorata dell’amore” e di essere single. Nel giorno di San Faustino, che per tradizione segue la Festa di San Valentino dedicata agli innamorati, la Angi aveva scritto: “Auguri all’amore, che per me oggi è festa, come lo sarà domani, ogni giorno festa dell’amore, anche senza San Valentino”. Attraverso il suo lungo post social, la cantante ha dato la sua versione personale dell’amore, che va difeso e compreso ma anche lasciato libero di esprimersi. “Io sono una fan di Amore”, ha scritto, “Quello vero, però, che non vuole niente in cambio, che da’ senza tempi ne’ scadenze, perché c’è e non può farne a meno”, ha proseguito. Un post molto sentito che ha portato in tanti a domandarsi se attualmente Giordana sia o meno fidanzata. Ulteriore dubbio emerge dal suo ultimo post social, un video che la vede al pianoforte per una romanticissima versione di “Voglio Essere Tua”. Alla quale fa seguito la didascalia: “Essere tua, solo tua”, con l’emoticon di un cuore rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA