Giordana Angi/ “Canto l’amore per una donna, non voglio nascondermi!” e su Amici…

Giordana Angi, la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici, si è raccontata in un’intervista concessa al Corriere della Sera. “Chiedo di non chiedere”, suo brano di successo, è uno dei primi testi della canzone italiana dichiaratamente omosessuali. In merito la Angi ammette: “Per me l’ amore è gioia, passione, naturalezza. Non voglio nascondermi dietro una “o” o una “a”” e aggiunge “Ho solo raccontato quel che sentivo io quando scrivo non penso al lato commerciale, lo faccio perché ne ho bisogno”. La sua rincorsa al successo è iniziata all’età di 17 anni a Sanremo Giovani: “Ero ancora acerba Non avevo una tecnica vocale e cantavo d’istinto”. La svolta arriva quando manda a Tiziano Ferro alcune canzoni: “Ho trovato il modo di fargli arrivare un mio disco con una lettera e dopo un anno mi ha richiamata, diceva di aver ascoltato le mie canzoni e che ne voleva sentire altre”. Inizia in questo modo a collaborare con il cantante che di lei dice: “Le sue canzoni sono oneste, solide e senza filtro, ispirate dall’esigenza di raccontare la realtà così com’è, dentro e fuori di lei”.

Giordana Angi: “Amici mi ha permesso di togliere delle maschere”

La scuola di Amici ha permesso a Giordana Angi di esplodere definitivamente: “Mi ha insegnato a impostare la voce e sono anche crescita umanamente . Mi ha permesso di togliere un sacco di maschere”, confessa la cantante. La prima è quella della sessualità, confessione che viene accolta in famiglia senza problemi: “L’ hanno preso tutti bene, dai genitori ai nonni passando per gli zii. Credo che ormai siamo oltre”. Ora arriva un bel banco di prova per la cantante che il 4 ottobre pubblicherà un nuovo album. Due giorni dopo sarà a Milano e l’ 11 ottobre a Roma per con i suoi concerti. Angi è carica ed ha una grande speranza: “Starò attenta al dettaglio, voglio che le persone stiano bene… Sento di dovere tanto mio pubblico e spero di riuscire a ricambiarlo”.

