GIORDANA ANGI, CANZONE “COME MIA MADRE”/ Delusione senza riscatto? (Sanremo 2020)

Look total pink per Giordana Angi nella quarta serata di Sanremo 2020. Ai piedi un paio di scarpe da ginnastica bianca e nella voce tutta la grinta di chi vuole trasmettere un messaggio profondo. L’emozione suscitata nel pubblico è nulla se messa a confronto con quella che la stessa artista mostra sul suo viso. Un’espressione più che provata verso la parte finale del brano “Come mia madre”, affrontato ancora una volta con maestria. Oggi, sabato 8 febbraio, Giordana Angi sarà di nuovo al Festival per scoprire il suo destino nella finalissima. La giura demoscopica le ha dato un diciassettesimo posto. Qualcosa ci dice però che tutto potrebbe cambiare proprio questa sera, soprattutto alla luce del significato del brano, che prende le distanze da molte delle proposte in gara. Per quanto riguarda la classifica provvisoria, i giornalisti hanno deciso di assegnare alla Angi il diciannovesimo posto, facendola finire dietro Elettra Lamborghini. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Giordana Angi.

GIORDANA ANGI, UN FIUME IN PIENA SUI SOCIAL

Giordana Angi è un fiume in piena sui social e il merito è anche l’energia di Sanremo 2020. Oggi, sabato 8 febbraio, la cantante ritornerà sul palco dell’Ariston per affrontare la finalissima e sembra che il suo buonumore sia destinato comunque a non scemare. “Ma non avevi da studiare per degli esami? Ti stai dando alla pazza gioia con ‘sti video”, scrive un ammiratore con entusiasmo. Nella clip, Giordana mostra alcuni attimi del dietro le quinte. Il momento più divertente? Quando Giordana ha fatto i conti con l’intelligenza artificiale. “Chiedi ad Alexa di ascoltare Come mia madre su Spotify”, dice la cantante. “Tutto tua madre di J-Ax”, risponde Alexa.

LE PAROLE DELLA MADRE

Poche ore prima, l’ex volto di Amici è apparsa invece al Tg1. Ovviamente in modo originale, visto che nella foto condivisa stringe a un fianco un peluche a forma di unicorno. Rigorosamente rosa. “Umile come non mai”; “Mi fa pensare che anche Alberto è il tuo portafortuna”; “Meravigliosamente te”, scrivono gli ammiratori nei commenti. “Alternava anoressia e bulimia”, dice invece la madre di Giordana Angi a Dipiù, parlando del disturbo alimentare che ha colpito la ragazza. “C’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male”, aggiunge. La madre ha cercato di aiutarla in ogni modo, portandola persino da un terapeuta, spingendola a fare sport. Purtroppo i suoi tentativi sono caduti a vuoto e per due anni Giordana è crollata in un baratro quasi senza fine. Quasi, perché poi, con i suoi tempi, Ë riuscita a trovare la forza di risollevarsi.



