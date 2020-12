Giordana Angi/ Con “Siccome Sei” punta dritta a Sanremo 2021?

Ci sarà un ospite speciale oggi nella nuova puntata di Amici 20, un volto noto della trasmissione e una delle ugole d’oro di Maria de Filippi, Giordana Angi. Questo complicato periodo in cui i live sono stati cancellati così come gli incontri con i fan e il pubblico sta mettendo un po’ in ginocchio i giovani artisti e anche per Giordana Angi è stato lo stesso. La cantante ha avuto modo di prendere parte alla prima puntata di questa nuova edizione seduta tra i banchi destinati ai nuovi concorrenti e oggi tornerà per cantare. Dopo la sua partecipazione ad Amici Celebrities e ad Amici Speciali, Giordana Angi è tornata alla musica per mettere insieme il suo nuovo lavoro che, secondo alcuni, la porterà fino alle porte del prossimo Sanremo, la seconda edizione firmata da Amadeus.

Giordana Angi ospite ad Amici 2020 oggi pomeriggio per presentare il nuovo singolo Siccome Sei

Di recente l’artista nata a Vannes ha aiutato la produzione a mettere insieme i ragazzi per i casting di Amici e questo fa sperare che possa tornare prossimamente magari con una piccola parte nella fase finale del programma. Quello che adesso le preme fare, però, è lanciare il suo nuovo singolo e oggi sarà in studio proprio per rivelare ai fan il suo nuovo volto e lei stessa ha annunciato sui social di essere alle prese con delle canzoni alle quali darà la migliore versione proprio per amore del pubblico, come mai ha fatto prima. Il singolo che canterà oggi ad Amici 20 è quello uscito lo scorso novembre, Siccome sei, il nuovo singolo inedito al quale la cantautrice ha lavorato negli ultimi mesi, un brano su cui ha lavorato tanto, dettaglio dopo dettaglio. Avrà lo stesso successo di quelle cantate ad Amici lo scorso anno?



