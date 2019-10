Giordana Angi/ Duetterà ancora con Ciro Ferrara? (Amici Celebrities)

Giordana Angi ci ha regalato nuove emozioni anche nella puntata di Amici Celebrities della settimana scorsa. A partire dal duetto con Ciro Ferrara, ormai immancabile, per la canzone Reginella, scritta da Libero Bovio nel 1917 e resa famosa anche da Roberto Murolo, oltre che da Massimo Ranieri. Vestita con un abito fucsia alternato al nero, la coach dei Bianchi ha affrontato l’attacco del brano senza quasi mai staccare gli occhi dal concorrente. Una nuova favola d’amore che ha unito i due in studio e che a spinto i giudici, Maria De Filippi compresa, a canticchiare le parole del testo. Purtroppo le abilità di Giordana non sono riuscite a regalare a Ciro una vittoria per la classifica provvisoria, anche se il concorrente è entrato nella finale al termine della puntata. “Ho dato quattro, sono buona. Per la stonatura… non mi faceva impazzire il pezzo. Ciro e Giordana sono bravi“, ha detto Ornella Vanoni. Clicca qui per guardare il video di Giordana Angi e Ciro Ferrara

Giordana Angi: emozionata per il duetto con Ornella Vanoni

Dopo un duetto con il coach rivale, Giordana Angi si è unita di nuovo ad Alberto Urso per affrontare un’esibizione che i fan di Amici Celebrities attendevano da tempo: un brano a tre con Ornella Vanoni. E nello specifico si tratta di Imparare ad amarsi, il brano che la cantante ha presentato al Festival di Sanremo dell’anno scorso in compagnia di Bungaro e Pacifico. Uno dei momenti più emozionanti per il pubblico del talent invece, scelto dalla produzione per dare un aiuto a Massimiliano Varrese e Emanuele Filiberto di Savoia, come ha specificato Michelle Hunziker. “Per Alberto e Giordana è un onore cantare con te. Quando gli è stato chiesto ne erano strafelici. Si sono preparati“, ha aggiunto Maria De Filippi. Clicca qui per guardare l’esibizione di Ornella Vanoni, Giordana Angi e Alberto Urso. “Siete pazzi Rockers. Siamo felici di comunicare che Voglio Essere Tua è entrato direttamente alla prima posizione dei dischi più venduti in Italia! Non ci sono parole, grazie per tutto l’affetto che date ogni giorno a Giordana“, scrive intanto lo staff dell’artista sui social, comunicando la bella notizia a tutti gli ammiratori. Un periodo di sicuro felice per la Angi, che questa sera potrà vedere tre dei componenti dei Bianchi tentare la fortuna per conquistare la finale del talent.

© RIPRODUZIONE RISERVATA